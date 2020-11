Megáll az ész: így mulat Gáspár Zsolti - videó

Bemutatta ének- és tánctudását is Gáspár Zsolti.

Gáspár Zsolti múlt héten már megcsillogtatta rap tudását, most viszont azt is megmutatta, hogy a táncban sem kell félteni! A Farm VIP műsorában szüreti bált rendeznek, ahol bizony ropni kezdi Zsolti is...