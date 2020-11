Ilyen durva sérüléseket szerzett Gelencsér Timi a Dancing With The Stars – Mindenki táncolban

Nemrég épült fel Gelencsér Tímea a koronavírusból, így szombat este újra színpadra áll táncpartnerével a Dancing With The Star című műsorban. Timinek azonban nemcsak a vírussal kellett megküzdenie. A szépségkirálynő lábait hatalmas nagy lila foltok tarkítják , igaz bevallotta, egy részét már korábban szerezte, viszont van egy-kettő, amit a mostani táncpróbák alatt gyűjtött be.







Lila foltokat szerzett a táncpróba alatt Gelencsér Tímea © Instagram story

Dancing with the lilafoltok... (szerintem a legfájdalmasabb stílus lesz a szombati táncunk, de megéri)

- írta Timi sérüléséhez.