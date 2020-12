Király Viktorék nem terveznek második babát és azt is elmondták, hogy miért

Első közös karácsonyát ünnepli Király Viktor, felesége és kisfiuk, Kolen, és azért is fontos számukra a december, mert most volt az első házassági évfordulójuk is. Viktor tavaly titokban vette el Anitát és a házasság hírével egy időben jelentették be azt is, hogy babát várnak. A lakásukat már feldíszítették, Kolen imádja nézegetni a színes gömböket és a csillogó fényfüzéreket. A házaspár a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy hogyan töltik majd a karácsonyt és a házassági évfordulójukat, miket esznek majd és melyik családtagokat látogatják meg. Korábban egyébként még Kasza Tibi felesége is főzött rájuk.







