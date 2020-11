Jó hír: Delhusa Gjonit kiengedték az intenzívről

Végre jó hírek érkeztek a 67 éves Delhusa Gjonról. A koronavírussal fertőzött zenészt egy hét után engedték ki az intenzív osztályról, amelyről párja, Fanni számolt be.

Ahogyan azt korábban a Bors is megírta, Delhusa Gjon koronavírus-fertőzéssel intenzív osztályra került. A 67 éves énekes korábban tíz napig próbálta magát kikezelni a fertőzésből, ám mivel az állapota nem javult, mentőt hívott, és azonnal kórházba szállították.

A zenész hosszú ideig nem hallatott magáról, s állapotáról egyedül testvére, Claudette számolt be a közösségi oldalán. Most a Blikknek az énekes párja, Fanni szólalt meg, aki jó híreket közölt.

– Gjoni már sokkal jobban van. A kétnapos megfigyelés és intenzív kezelés után a hét végére visszavihették a már lábadozó fertőzöttek kórtermébe, most úgy tűnik, hogy a jövő héten végre haza is térhet – nyilatkozta a lapnak Delhusa Gjon párja, akivel a Bors is szerette volna felvenni a kapcsolatot, ám lapzártánkig nem sikerült őt elérnünk.







Párja szerint a jövô héten talán már haza is mehet az énekes © Bors

A 67 éves énekesről egyébként még október végén derült ki, hogy koronavírus-fertőzött, amiről a közösségi oldalán számolt be rajongóinak.

– Hősies tíz nap után feladtam. Hívtam a mentőt, teszt pozitív , Korányiban teljes izolált magányban, az immunrendszerem erősségén a sor. Küldjétek az energiát. Nem szoktam sírni, de itt nincs más barátom – írta akkoriban Gjoni, akiről néhány nappal később már a testvére jelentett.

– Nemrég sikerült Gjonival beszélni. Sok jó hírünk nincsen, sajnos egy hét ittlét után most felvitték az intenzív osztályra, tüdő­oxigén-szintje 80 százalék alá esett, ezért azonnali állandó, eredménymutató megfigyelésre kellett átvinni. Automatikus kontrollerrel kellett ellátni. A gép folyamatos információt juttat az orvosokhoz – taglalta néhány nappal ezelőtt Delhusa testvére, Claudette.