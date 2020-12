Itt fogadta VV Fanni a kuncsaftjait – bírósági felvétel

Hatalmas sötétítőfüggönyök, bőrfotel, kovácsoltvas ágy… Ebben a szobában töltötte el pásztoróráit Fanni és a vendégei.

Hatalmas sötétítőfüggönyök, bőrfotel, kovácsoltvas ágy… Ebben a szobában töltötte el pásztoróráit Fanni és a vendégei.

Ahogy arról a Bors a napokban beszámolt, fordulatokkal teli volt VV Fanni gyilkossági ügyének hétfői tárgyalása, ahol szó esett többek között a celeblány millióiról, amit a lakásában találtak, az elveszett telefonjáról, egy felszáradt vértócsáról a mélygarázsban, ami alapján úgy sejthető, B. László karjaiban Fanni nemcsak ájult lehetett, hanem súlyosan vérezhetett is. A lány lakásán készült, három évvel ezelőtti helyszíni felvételeken az a szoba is jól látható, ahol Fanni a kuncsafjtjait fogadta.

Hatalmas, földig érő sötétítő függönyök, díszes csillár, ezüstben pompázó kommódok, virágok, fekete bőrfotel, s a szoba közepén, egy óriási, kovácsoltvasból készült franciaágy. Így nézett ki Fanni hálószobája, ahol a vendégeivel töltötte az időt.

A helyszínelők mindent felvettek, és kamerával rögzítették az állapotot, ahogy a lakás Fanni eltűnése után volt, így az is jól látszik, hogy az ágya tökéletesen be volt vetve munka után, már ha ő vetette be… A dokumentumok és tanúvallomások szerint ugyanis a vádlott, B. László feltűnése előtt közvetlenül két kuncsaft is megfordult nála…