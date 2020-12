VV Fanni vérét a garázsban is megtalálták - ezzel magyarázza a gyanúsított

Nemcsak ájult lehetett a vádlott karjaiban az egykori valóságshow-szereplő, hanem csúnyán vérezhetett is, a vérfoltok legalábbis ezt bizonyítják. Ám az ügy vádlottja szerint VV Fanninak csak az orra vérzett.

Nemcsak ájult lehetett a vádlott karjaiban az egykori valóságshow-szereplő, hanem csúnyán vérezhetett is, a vérfoltok legalábbis ezt bizonyítják. Ám az ügy vádlottja szerint VV Fanninak csak az orra vérzett.

Azt gondolnánk, három év után már nem láthat napvilágot újabb megdöbbentő részlet, ám a hétfői tárgyalás mégis vérfagyasztó fordulatot tartogatott Novozánszki Fanni emberölési ügyében. Dr. Farkas Gabriella bírónő kérésére ugyanis levetítésre került a celeblány lakásának helyszínelése, a felvételből pedig úgy tű­nik, egy hatalmas, felszáradt vértócsa éktelenkedett a 77-es parkolóhelyen, ahol B. László autója állt.







A helyszínelés során talált nyomok a garázsban, ahol B. László autója állt © Bors

A dokumentumokból és az igazságügyi orvos szakértői véleményből pedig fehéren-feketén kiderült, hogy az Novozánszki Fanni vére, ami egyébként a lakásá­ban két komódon is megtalálható volt. Mindebből pedig az következik, hogy a vádlott karjában Fanni nemcsak ájult volt, amikor lecipelte a mélygarázsba, hanem csúnyán vérzett is.







Novozánszki Fanni három éve tűnt el © Bors

A bírónő után lapunk is feltette a kérdést a vádlottnak, vajon hogy került oda a vérfolt, ha állítása szerint úgy tudta, Fanni csak túlitta és túlszívta ma­gát, ami alapesetben nem okoz vérzést.

Hogy mekkora vérfolt volt ott, arról egyik dokumentumban sincs adat, csak annyi, hogy vértöredéket találtak. Az egy koszfolt is lehet, ami félrevezető… Nagy vérről szó sem volt soha az ügyben, annyit pedig mindig is mondtam, hogy folyt az orra vére, amit a barátnője, B. Erika törölgetett is. De én nem vettem észre, hogy Fanni vérezne. Lélegzett és nyöszörgött – mondta a Borsnak B. László, aki elképesztő nyugalommal és magabiztossággal válaszolt a bíróság kérdéseire. Kiderült, hogy a nagy nyugodtság és összeszedettség mögött nem kis munka és energia áll. – Muszáj higgadtnak lennem, hogy a kérdéseket higgadt fejjel tudjam átgondolni, s válaszolni rájuk. Napi szinten, reggeltől estig az üggyel foglalkozom, és bízom abban, hogy elhiszi a bíróság, amit valóban hibáztam, és csak azért fognak elszámoltatni – válaszolta B. László.







B. László állítja, a lány nyöszörgött © Bors

A vádlott mellett dr. Farkas Gabriella bírónő hétfőn az informatikai szakértőt, Sz. Gábort is kifaggatta, aki a vádlott mobiltelefonjának cellainformációi szerint elemezte B. László mozgását és a cselekményeket, így egy korábbi kérdéskör is felmerült a tárgyaláson, méghozzá az, hogy a vádlott vajon miért keresett rá a „körözött”, „vízi holttest”„ és „vízi hulla” szavakra.







A tárgyalás hétfőn reggeltôl délutánig tartott © Bors

B. László az első keresést Bróker Marcsi ügyével magyarázta, s hogy egy rádiós beszámoló miatt lett kíváncsi és szörfözött a neten a körözöttek kö­rül, a vízi hullát pedig azzal, hogy a tévében épp elcsípett egy műsort, ahol akkor arról mondták be az adatokat, hány vízi holttestet találtak abban az évben, de két különböző számot mondtak, így inkább saját maga rákeresett.