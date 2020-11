Albérletté alakították szállodai szobáikat Kordáék

Köztudott, hogy a népszerű Korda házaspár nem csupán a zenélésből él. Saját szállodájukban laknak, a hotel pedig mindig is hatékonyan üzemelt. A koronavírus-járvány azonban a vendéglátóipart is kikezdte, ők mégis feltalálták magukat.

Korda György és felesége, Balázs Klári a koronavírus-járvány első hullámában is elsők közt mondta le a fellépéseit, és így tettek ősszel is. Az egészségük mindennél fontosabb.

– Gyakran járunk teljes kivizsgálásra, ami a labort is magában foglalja. Vigyázunk az egészségünkre – magyarázta a Borsnak Balázs Klári.







A pár rendkívül vigyáz az egészségére © Bors Archív

Az énekesnő azt is elárulta, hogy hiányzik nekik a közönség, mert mégiscsak a színpadon érzik magukat a legjobban. Éppen ezért már ők is alig várják a járvány lecsengését. Hogy miből élnek addig? Erre a kérdésre is válaszoltak.