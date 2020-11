A közutálatnak örvendő Sebők Vili nem is érti, miért baj az, hogy ő egy nőt vitt párbajozni - Videó

Mára úgy hisszük, kijelenthető, nagyon nem jött be a Farm VIP műsora Sebők Vilinek. Az egykori hátvéd hamar kivívta csapattársai ellenszenvét lustaságával és "semmirekellőségével" , Terecskei Rita például soha az életben nem akar találkozni vele és úgy gondolja, hogy az sem volt túl egyenes húzás tőle, hogy az általa leggyengébbnek ítélt Sydney van den Boscht hívta ki párbajozni. Ciki volt aztán az is, hogy ugyan a szépségkirálynőt tartotta a leggyengébbnek, mégis alulmaradt vele szemben a párbajon, így elsőként is esett ki a TV2 műsorából.







Vilire mindenki haragszik és ki is esett © TV2

Többek szerint önmagában az, hogy egy nőt hívott ki párbajozni, már megmutatja a jellemét.

Vili valószínűleg nem fog jó pontokat szerezni a most előkerült videóval sem, amin arról beszél, ő bizony nem is érti, miért is ne választhatta volna a fiatal lányt párbajellenfelének.

- Természetesen sportemberként mindig nyerni akarok, de azért a realitás talaján kell maradni. Tudom, hogy honnan jöttem, tudtam, hogy nem én vagyok a legideálisabb farmer, ettől függetlenül szerettem volna minélm tovább jutni - kezdi Vili a videóban, majd így folytatja: