Horváth Éva: Nem bántam meg, hogy gumicsizmára cseréltem a tűsarkút – interjú

Huszonkét éve tűsarkúban, estélyiben és kifogástalan sminkben ismerte meg az ország. Azóta mindezt gumicsizmára és kapára cserélte. A korábbi szépségkirálynő családjával a fővárosból vidékre költözött, de egy percig sem bánta meg. Ráadásul a kertjében szerzett rutinnak a Farm VIP forgatásán is hasznát vette.

Habár a kertészkedésben már otthon van, akadtak olyan pillanatai a TV2 új kalandrealityjének, a Farm VIP-nak, amelyek kifogtak önön?

Az egy dolog, hogy van saját veteményeskertem, de az állattartás teljesen új volt számomra. Azt sem tudtam például, mit esznek a malacok. A Farm VIP nemcsak arról szól, hogy mi jól érezzük ott magunkat, hanem napról napra komoly erőpróbákat, logikai és ügyességi feladatokat kellett teljesítenünk, miközben meg kellett birkóznunk a nomád élet nehézségeivel is. Egyszerűen összehasonlíthatatlanul nagyobb kihívást jelentett az én hobbikertészkedésemnél. Hiszen már az elején meg kellett küzdenünk a parasztház kényelméért, aminek az alternatívája az omladozó pajta volt. Szóval akadtak pillanatok, amikor finoman szólva kifogott rajtam ez az életforma…







2020: A Farm VIP szereplőjeként © Knap Zoltán

Pedig nagyvárosi nőből a magánéletében is egycsapásra vált dolgos vidékivé. Minek a hatására fordult ekkorát az élete?







© Végh István

A kisfiam születése volt a döntő, azt éreztem, szeretném, ha kertes házba nőne fel. Igaz, a paradicsomtermesztés a teraszon és társai már a budapesti életvitelemhez is hozzátartozott. Most viszont a házunk mellett egy hatalmas „játszóteret” alakítottam ki magamnak, ahol minden megterem. De ez hatalmas munka. Amikor belevágtam, nem gondoltam, hogy ennyi feladattal jár. Elő kell készíteni földet, aztán ültetni, végül betakarítani. Közben trágyázni, gyomlálni és még sorolhatnám, mi mindent csinálok. Az, hogy megesszük, csak a legkisebb, de kétségtelenül a legélvezetesebb része a folyamatnak.







2020: Imádott kisfiával, Kristóffal © saját

Gondolta volna, amikor szépségkirálynőnek választották, hogy ennyire más irányt vesz az élete?

Az idő előrehaladtával szerintem mindenki változik. De nálam tényleg nagy a kontraszt, hiszen régen kis túlzással még a fürdőkádba is tűsarkúban ültem be. Mindig is Budapesten éltem, így nem gondoltam volna, hogy egyszer majd elvágyódom innen. A barátaim féltettek is az elején, mi lesz velem vidéken, hiszen a városi léthez képest teljesen más napi rutint követel. A fővárosban minden közel van, csak elugrasz az edzőterembe, vagy egy kávéra a barátokkal, itt meg a távolság és a sok teendő miatt nincs lehetőség ilyesmikre. Ezzel együtt életünk egyik legjobb döntése volt a költözés.

Kicsit sem hiányzik a régi élete?







2011: Az Irigy Hónaljmirigy két tagjával © Bors-archív

Sok jó volt abban is, amit sikerült megélnem, de őszintén azt tudom mondani, már nem hiányzik. A tavaszi karanténhelyzetben és a mostani szigorítások idején pedig sokkal jobb vidéken, mint egy budapesti lakásban. A kisfiammal, aki rendkívül mozgékony, tudunk a kertben szaladgálni, és békesség vesz körül bennünket. Persze továbbra is tartom a kapcsolatot a régi ismerősökkel, de városi rendezvényekre ritkábban járok. Már jobb itthon, mint egy puccos gálán. A Miss Balaton azért megmaradt nekem, ott tudok nosztalgiázni.







2018: A Csak show és más semmiben Veréb Tamással © Bors-archív

Ha már szóba hozta, mit jelent az ön olvasatában a szépség?

Egyediséget. A fiatal lányoknak is azt mondom, szörnyű trend, hogy egyformává akarják tenni a kinézetüket. Ez senkinek sem jó. A modelliskolában, ahol órát tartok, szintén azt szoktam hangsúlyozni, hogy ha valakinek van valami különlegessége, mondjuk, az orra nem olyan pisze, vagy kicsit aszimmetrikus az arca, legyenek rá büszke, mert attól egyedi és szép. S lehet, hogy közhelyes, de attól még igaz, hogy a kisugárzás rengeteget számít. Egy lány úgy menjen végig a kifutón, hogy minden tekintetet magára vonzzon.







2019: Miáú © Végh István

Ön hogyan őrzi meg a szépségét, mi a titka?

Mindig természetességre törekedtem, nem okoz gondot, ha smink nélkül lépek ki az utcára. Persze nekem is megvannak a bevált praktikáim, például szempilla­spirál nélkül kicsit meztelennek érzem magam, de ha nincs rá időm, azért nem dőlök a kardomba. Újabban hajlok a natúr szépségápolás felé, és a bükki füvesembertől, Gyuri bácsitól tanultakat szeretném hasznosítani. A levendula biztosan szerepelni fog a házi készítésű krémemben.







2007: A Legyen Ön is milliomos!-ban © Bors-archív

Nagy utazó, sok helyen megfordult. Hogyan viseli most a korlátozást?

Számomra az utazás egyet jelent azzal, hogy világot lássak és más kultúrákat ismerjek meg. Szeret- ném, ha a fiam is minél többet tapasztalna és látna a világból, ez a célunk a párom-mal. Sajnos erre most nincs lehetőségünk, és ki tudja, mikor lesz legközelebb. De elfogadtuk és pozitívak maradtunk.

Névjegy

Született: 1978. november 23., Budapest

Szépségkirálynő, modell, műsorvezető

Gyermeke: Kristóf (3 éves).

2003-ban végzett az Általános Vállalkozási Főiskolán, majd 2006-ban a Corvinus Egyetemen. 1998-ban nyerte meg a Miss World Hungary szépségversenyt, majd ő képviselte hazánkat a világdöntőn. 2004-ben Görögországban a Miss Tourism Planet-választás győztese lett.

Tévéműsorai: Babavilág, Celeb vagyok, ments ki innen!, Csak show és más semmi, Szerencsekerék, Szombat esti láz, Éden hotel, Farm VIP.