/Lehetetlenség máshova nézni: szexi bikiniben csábít Tápai Szabina

Mint az ismert Tápai Szabina nehéz időszakon van túl, hiszen férjével, Kucsera Gáborral majdnem tönkrement a házasságuk. Ám szerencsére sikerült rendezni a viszonyukat, így azóta minden rendben van közöttük.

Bikiniben villantotta meg hibátlan alakját Tápai Szabina Fotó: HOT!

Ez pedig a csinos sportolón is látszik, szinte ragyog a boldogságtól. Ezt jól mutatja legfrissebb, a közösségi oldalán közzétett fotója is. Tápai Szabina - sok más hírességhez hasonlóan - is megnyitotta az idei fürdőruhaszezont, a medencéjéből készített egy szelfit, amelyen egy szexi bikiniben látható.

A lányokkal a héten megnyitjuk a nyári szezont!

- olvasható a korábbi kézilabdázó bejegyzésében.