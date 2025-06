/„Elég gömbölyűre sikeredett” - hatalmasat villantott a Dancing with the Stars sztárja

Végre már beköszöntött a nyár, ezzel egyidőben pedig a hazai sztárok is úgy döntöttek, hogy megszabadulnak a textiltől, és fürdőruhábát vesznek. Török Lívia, Tápai Szabina, Béres Anett és Schumacher Vanda után újabb magyar sztár döntött úgy beindítja a bikiniszezont.

Sebesi Daniella hatalmasat villantott Fotó: Nánási Pál / TV2

Sebesi Daniella - akit sokan a Dancing with the Starból ismerhetnek - most a közösségi oldalán osztott meg egy szexi fotósorozatot. A csinos táncosnő az Instagram-oldalán olyan képeket tett közzé, amelyen az látható, ahogy egy nyugágyon pihen, miközben megvillantja a követőinek formás fenekét.

Magassarkú cipő le, úgy érzem, élek

- írta a bejegyzésében Sebesi Daniella.

A rajongók nem győznek betelni a látvánnyal, sorra érkeznek a dicsérő hozzászólások.

– Elég gömbölyűre sikeredett - jegyezte meg az egyik kommentelő.

– Ne haragudjon, maga egy istennő!? - érdeklődött egy másik követő.

– Elájulok - fogalmazott egy harmadik felhasználó.

Íme a Sebesi Danielláról készült káprázatos fotósorozat: