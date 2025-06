Kincsvadászok VIP: Kincsesbányán ücsörög Hevesi Tamás

Egész életében rajongott az egyedi, különleges tárgyakért, mindig lenyűgözték más kultúrák hagyományai, így bőven van keresnivalója Hevesi Tamásnak a Kincsvadászok VIP adásában.

A világot vitte Hevesi Tamás a Kincsvadászok VIP-be – Fotó: TV2 / hot! magazin

Hevesi Tamás felesége végigkísérte a műgyűjtői karriert

Az énekes több mint száz országban járt már, ahonnan nemcsak élményeket, hanem valódi kincseket is hazahozott. Ezek a különleges darabok a mai napig ékesítik az otthonát.

Már Krisztivel (a felesége, Hevesi Kriszta – a szerk.) együtt jártunk, amikor megvettem az első olajfestményemet. Akkor számomra jelentős összegnek számított az ára, s ez a mai napig a nappalink egyik falát díszíti.

A világjárásaim során mindig hoztunk valamilyen emléktárgyat, ami az adott országra jellemző. Például rengeteg szobrot: Afrikából afrikai, Indonéziából pedig indonéz szobrokat. Ezek soha nem lesznek eladók, mert számunkra igazi kincsek, amik hozzánk kötődnek, és ez a legfontosabb, hiszen hatalmas emlékeket őriznek" – kezdte a hot! magazinnak Hevesi Tamás. "A világ különböző pontjairól szereztünk be maszkokat, amelyeket eredetileg táncosok viseltek. Ausztráliából pedig olyan festményeink is vannak, amelyeket őslakos művészek készítettek, ráadásul nem hagyományos módon, ahogy azt egy európai festő elképzelné: ők természetes anyagokat, például vörös földet használnak a vörös színekhez, amit sajátos módon kevernek össze."

Ezt a szobrot Hevesi Tamás Indonéziából hozta –Fotó: TV2

Hangszereit a Kincsvadászok is megirigyelnék

Tamás életében mindig is központi szerepet játszott a zene, így nem meglepő, hogy az utazásai során különleges és ritka hangszereket is gyűjtött. Ezek a darabok nemcsak egzotikus hangzásukkal, hanem egyedi megjelenésükkel is díszítik az otthonát.

"Ausztráliából például van didzseridúm, amit eredeti eukaliptuszból ausztrál őslakosok készítettek a szemem előtt. Emellett van egy indián dobom is, amit egy amerikai indián törzstől vásároltam: ott, az orrom előtt, órákon keresztül készítette a mester. Inkább nem részletezem, hogyan tette, de elképesztő élmény volt. Ha ránézek ezekre a tárgyakra, mindig eszembe jut az az élmény, amikor megvásároltam őket, esetenként alkudoztam is értük" – mondta mosolyogva.

