Egy igazi görög félisten lett a Házasság első látásra dögös edzője

Alapvetően ez az egész onnan indult, hogy vannak Baján barátaim, akiké a Sundance Sportegyesület, ahol elsősorban tánccal foglalkoznak, és már tavaly is csináltak egy előadást. Akkor az Aladdint dolgozták fel, most pedig a Herkulesre esett a választás, ami miatt megkerestek engem is. Nyilván a testi adottságaim miatt illene hozzám ez a szerep, illetve azt is tudják, hogy nem áll messze a tőlem a tánc, mert korábban akrobatikus rockyztam 7 évig, illetve társas táncoltam is