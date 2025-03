Másfél hónap után előkerült WhisperTon – Most elárulta etűnése okát

WhisperTon neve sokak számára ismert, hiszen több mint egymilliós stabil követőbázisával az egyik legnépszerűbb hazai tartalomgyártó. A fiatal TikTokker gyakorlatilag naponta jelentkezik új bejegyzésekkel, másfél hónapja azonban nyomtalanul felszívódott. Bár azt lehetett tudni, hogy hosszabb utazásra készül, arra vélhetően nem számítottak a követői, hogy nem ad magáról életjelet. WhisperTon a Borsnak elárulta, miért maradt távol.

WhisperTon és Tóth Katica magabiztos győzelemmel húzták be a Dancing with the Stars trófeáját (Fotó: Szabolcs László)

WhisperTon: „Oda kell figyelni a mentális egészségre is”

Ton szűk egy nappal ezelőtt jelentette be visszatérését az Instagramon, ami néhány óra leforgása alatt már közel 13 ezer kedvelésnél és megannyi kommentnél jár, a hozzászólók többsége nagyon hiányolta a fiatal tehetség online jelenlétét.

A távollétem teljesen tudatos volt, amit nem szerettem volna előre bejelenteni, mert nem akartam neki nagy visszhangot.

Igazság szerint szabadságra mentem, aminek nyilván a social detox volt a lényege: szerettem volna egy kicsit átgondolni az évemet, hogy mit, mikor, milyen ütemben szeretnék, illetve szükségem volt egy kis kikapcsolódásra a tavalyi őrület után. Annyi minden történt, hogy ez most nagyon jól esett a lelkemnek – kezdi WhisperTon, aki hat hetet töltött Thaiföldön és Balin, hazatérve pedig újra belevetette magát a munkába. „Első körben az elmaradt családi és baráti látogatásokat pótolom most, aztán indul a munka. Nagyon jól éreztem magam kint és fel is töltődtem, ez most nagyon kellett nekem. Ugyanakkor jó visszajönni a pörgésbe, ezt is nagyon vártam már, hiszen imádom, amit csinálok”.

S hogy hogyan éli meg az ország egyik leghíresebb tartalomgyártója a digitális detoxot? Elmondása alapján kimondottan nehezen. „Borzasztó nehéz volt, mert több mint 6 év napi szintű content gyártás után automatikusan volt bennem egy olyan érzés, hogy mennyi mindenből lehetne jó videókat gyártani. Ugyanakkor ha kint is tartalmat gyártottam volna, akkor az nem lett volna pihenés.

Körülbelül másfél hét volt, mire tényleg le tudtam erről kattanni gondolatban is.

Szerintem ez is szükséges néha ahhoz, hogy az ember hosszú távon jól tudjon működni és ne égjen ki, ne merüljenek ki a kreatív raktárak. Ha nem figyelünk a mentális egészségünkre, elfogynak az inspirációk és szép lassan a motiváció is”.