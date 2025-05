Vajna Tímea egykor a Cannes-i Filmfesztiválok állandó vendége volt

Timi a végsőkig kitartott

„A béranya kérdést sokáig elleneztem, nagyon fájt, hiszen én szerettem volna érezni, kihordani és szoptatni a kisfiunkat. Ez egy nagyon nehéz és áldozatokkal teli út, hogy végre megfoganhasson a kisbabánk, de békét találtam abban a tudatban, hogy ez a legbiztonságosabb és a kisbabánk a legjobb esélyt kapja az élethez a béranyaságon keresztül, és ez az, ami egy igazi édesanya számára a legfontosabb... egy tündéri fiatal béranyát találtunk, akinek életem végéig hálás leszek” – írta korábban.

Ráthonyi-Palácsik Tímea kisfia végül nemrég béranya segítségével jött a világra és a Ben nevet kapta, amelyről közösségi oldalán számolt be. Ugyanakkor elismerte, hogy nehéz volt elengednie azt a vágyat, hogy ő maga is megtapasztalja, milyen az, amikor egy kisbaba mozog a hasában. Ezért hét hónappal később, amikor sikerült legyőznie az autoimmun betegségét és a gyulladásokat a szervezetében, a megmaradt embriót beültették és megtörtént a csoda: Timi várandós, hamarosan életet ad kislányának. Gyermekei között tehát fél év korkülönbség lesz, kis túlzással gyakorlatilag ikrek lesznek. Vajna Tímea terhessége ékes példája annak, hogy a remény hal meg utoljára és az ő története másoknak is erőt ad, akik hasonló élethelyzetben vannak.