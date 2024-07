"Mindent a babáért" - nem hajlandó feladni az álmát Vajna Timi, mindent megtesz az anyaságért

Palácsik-Ráthonyi Tímea, korábbi nevén Vajna Tímea nem hajlandó feladni az álmát: anya szeretne lenni. A 41 éves, Amerikában élő üzletasszony ezért pedig mindenre képes. Számtalan lombikprogramon és endotermózis műtéten esett már át és ki tudja még hol a vége. Dr. Vereczky Attila meddőségi specialista szerint ez annak köszönhető, hogy negyven éves kor felett bizony a teherbeesés lehetősége 10-15%-ra csökken.

Bármi áron édesanya szeretne lenni. Fotó: hot! magazin

Az esélyek csökkenése azért következik be, mert negyven éves kor felett elkezd kimerülni a petefészek, fogynak az egészséges petesejtek, mivel egyre több lesz köztük a kóros, nem életképes. Dr. Vereczky Attila azonban kiemeli, így sem lehetetlen. A lényeg, hogy az embrió legyen egészséges:

Az életkorral nem csökken az esély a terhességre, ha az embriók égészségesek. 40 éves kor felett csupán az egészséges embrió létrejöttére való esély aránya csökken.

- közölte a Mokka reggeli adásában.

Épp ezért lehet még esélye Tímeának is a várandósságra lombik program segítségével, ami Amerikában nagyon sikeres. Ott ugyanis a magas technológiai szintnek köszönhetően minden második beültetésből baba születik. A remény tehát továbbra is ott van, még ha a folyamat és a procedúra egyre nehezebb is. De ahogy Andy Vajna ex-felesége is írta nemrég Instagramján: