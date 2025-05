Szorosan összebújva mutatta be barátját Tóth Gabi a nyilvánosságnak: "egy egész életre bizonyítottál"

Neked van ma szülinapod barátom! Neked, aki úgy látsz embereket, ahogy a környezetemben talán senki ás! Neked, aki akkor sem ítéltél el, amikor majdnem mindenki megtette... Te nekem egy egész életre bizonyítottál, mert veled éltem át a legszebb és a leggyötrelmesebb időszakaimat is! Neked, aki mindig fogtad a kezem és humoroddal, szép szavaiddal segítettél át minden megpróbáltatáson, akkor is, ha a te ismerőseid is ellenem voltak! Te akkor is vállaltad, hogy mennyire fontos vagyok neked!