Ismert művész Tóth Gabi egyetlen és igaz barátja

Te nekem egy egész életre bizonyítottál, mert veled éltem át a legszebb és leggyötrelmesebb időszakaimat is! Neked, aki mindig fogtad a kezem és humoroddal, szép szavaiddal segítettél át minden megpróbáltatáson, akkor is, ha a te ismerőseid ellenem voltak! Te akkor is vállaltad, hogy mennyire fontos vagyok neked! Te pedig az egyetlen és igaz BARÁTOM VAGY!