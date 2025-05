Nem hiszed el, kinek a dala tűnik fel a SPAR reklámjaiban!

Azt hihetnénk, az általunk ismert dalok, slágerek többsége a négy fal közt születik: a szerző bezárkózik, és addig ír, amíg meg nem születik a szerzemény. Azonban ez is egy szakma, és mint ilyet nem csak tanulni, de gyakorolni is kell – melyekre (itthon is) kiváló lehetőséget biztosítanak az olyan dalszerző táborok, mint például a Csopakon, a Banana Records szervezésében megrendezett KEMP dalszerzőtábor, melynek a SPAR volt a kiemelt támogatója. Az élelmiszerlánc ráadásul egy különleges feladattal is megbízta vállalkozó kedvű táborlakókat: reklámzene komponálására kérte fel őket.

Szécsi Böbe is részt vett a táborban, sőt, a reklámzene komponálásban is. Olyannyira jól sikerült a végeredmény, hogy azt hamarosan mindenki hallhatja, vagy talán már hallotta is, hiszen az énekes-dalszerző-producer fülbemászó, dinamikus szerzeménye májusban debütált a SPAR új Regnum reklámfilmjében.

"Nagyon izgalmas volt a közös munka. A SPAR felkérésére az volt a feladatunk, hogy a Regnum reklámfilmjükhöz készítsük el a zenét. Évek óta foglalkoztat a reklámzenei világ, így hatalmas öröm volt, hogy kipróbálhattam magam benne.

Az elkészült zene nem teljesen a megszokott stílusom: kicsit gyorsabb, dinamikusabb lett a végeredmény, amelyet végig egyedül hangszereltem az énektől a hangszerekig.

A végeredmény egy instrumentálisabb, fülbemászó dal lett szerintem, és hatalmas öröm számomra, hogy az én zenémet választották végül a Regnum reklámfilmjéhez" – jelentette ki Böbe.

A tehetséges énekes-dalszerző-producer a zenei stílusát leginkább „bitter-sweet popnak”, azaz keserédes popnak nevezi. Böbe dalai popos struktúrára épülnek, de lassabb, melankolikusabb hangulatú, hangszerekkel és elektronikus elemekkel vegyítve. A hangszerelésében egyre nagyobb szerepet kapnak az akusztikus hangszerek.

„Nagyon fontos számomra, hogy legyen egy koncepció, egy ív, ami köré épül a dal. Korábban sokat írtam szerelemről, párkapcsolatokról, az érzelmeim mindig erősen jelen vannak a zenéimben. Az első nagylemezem például a hét főbűn koncepciójára épült, ezt párkapcsolati helyzeteken keresztül mutattam be. A legutóbbi EP-m, a BÖBE-BABA egy vizuális koncepció köré szerveződött és minden dalhoz tartozott egy külön baba, amit én álmodtam meg, és Rósz Anna grafikus készített el. Nagyon érdekel a vizualitás, hogy hogyan lehet egy projektet művészi egészként még magasabb szintre emelni.”