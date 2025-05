Lánybúcsús fotót posztolt Somhegyi Krisztián menyasszonya, de hiába gratulálnak a rajongók

Somhegyi Krisztián és Viczián Viktória már jó néhány éve egy párt alkotnak, és a jövőjüket is együtt tervezik, hiszen egy közös építkezésbe is belevágtak. Márciusban pedig végre a lánykérésre is sor került, sőt Viki tegnap egy lánybúcsúról jelentkezett be, de alaposan beugratta a rajongókat. Úgy tűnik, az esküvő még várat magára.

Hiába örültek a rajongók, Somhegyi Krisztián egyelőre nem veszi feleségül Viczián Vikit Fotó: Máté Krisztián

A rajongók nagyon megörültek, amikor meglátták a lánybúcsús fotót, hiszen azt hitték, Viczián Viki és Somhegyi Krisztián esküvője miatt folyik az ünneplés. Ám a szépségkirálynő most elárulta, erről szó sincs.

Nem az én bulim volt, egy barátnőmé. Az esküvő nekünk még nagyon messze van sajnos. Az építkezés teljes mértékig felemészti az időnket és az energiánkat. Még a szervezésbe se kezdtünk bele, mert egyáltalán nem volt rá kapacitásunk, de nagyon jó helyzetben vagyunk, mert nagyon sok szolgáltató felajánlotta már a segítségét, úgyhogy nem reménytelen a helyzet

– tisztázta Viki.

„Jelenleg az időhiány a legnagyobb probléma, ami miatt idén biztos, hogy nem kerül rá sor” – jelentette ki.

Somhegyi Krisztiánék háza körül is sok a gond

Egy építkezés önmagában sem kis vállalás, különösen ha időről időre új problémák ütik fel a fejüket.

„Haladunk az építkezéssel, de mindig újabbnál újabb projektekbe kezdünk bele. Hamarosan kezdődik a tetőtér beépítése, mert a medencét lassan befejezzük, szóval úgy tűnik, végre használható lesz, amihez már csak a jó idő kell” – mesélte.

Persze váratlan helyzetek mindig vannak, például az előterünknél is, amit elsőként kezdtünk el megcsináltatni. Úgy volt, hogy az egy 400 ezer forintos térkövezés lesz, de ahogy megbolygatták, kiderült, hogy a gépház vízben áll, mivel ugye ott van a medence is, így még áramütést is okozhatott volna. Szóval folyton kerülnek elő a csontvázak a szekrényből

– árulta el.

Viczián Viki szülei is odaköltöznének

Az influenszer azt is elárulta, hogy minden nehézség ellenére annyira örülnek a költözésnek, hogy még a szülei is kedvet kaptak hozzá.

Most már azon is gondolkozunk, hogy anyukámék ideköltöznének nem messze tőlünk, úgyhogy nekik is keresünk most ingatlant. Szóval velünk mindig történik valami

– vallotta még be nevetve.