Parajdi sóbánya-katasztrófa: Összefognak a hírességek, Keresztes Ildikó is elmondta a véleményét

Katasztrofális károkat okozott a parajdi sóbányában a beömlő víz, a mentőcsapatok jelenleg is a helyszínen dolgoznak. A beszámolók szerint ugyan bányaomlástól nem kell tartani, mégis úgy vélik a szakemberek, hogy visszafordíthatatlan károkat okoz a vízbetörés. Egy komplett iparág szűnhet meg, hiszen a környező településeken szinte mindenki a turisztikai szektorban dolgozik... Magyarországon és Erdélyben lélegzetvisszafojtva várják a friss híreket, köztük Keresztes Ildikó, Máté Péter-díjas énekesnő, színésznő is, hiszen nem csak Székelyföld, de az egész magyarság legféltettebb kincse látszik most megsemmisülni: a parajdi sóbánya.

Keresztes Ildikó erdélyi lányként nagyon aggódik a parajdi sóbánya miatt / Fotó: Ladóczki Balázs

Keresztes Ildikó parajdi emlékei

Az énekesnő napok óta lélegzetvisszafojtva figyeli a híreket, és mivel mást nem tehet, imádkozik az erdélyi emberekért, a sóbányáért és azért, hogy valahogy helyre lehessen majd hozni azt a pusztítást, amit a természeti katasztrófa okozott.

Erdélyi lányként mit mondjak? Szóhoz sem jutok. Rettenetesen aggódom. Engem rengeteg emlék köt Parajdhoz, voltam ott vagy négyszáz alkalommal. A barátaim folyamatosan küldik a híreket, én pedig csak sírni tudnék... Fáj a szívem a bányáért, a településért, az erdélyiekért. Pont ma hívtak, hogy csatlakoznék-e ahhoz a jótékonysági szerveződéshez, ami egy koncert lesz, sok sok előadóval, a bevétel pedig a parajdiaknak megy. Természetesen igent mondtam, ez nem kérdés.

Jótékonysági koncert szerveződik

Keresztes Ildi arról a szervezkedésről beszél, amelyet a "ManGoRise" zenekar hirdetett meg szerdán. A muzsikusok a következő szöveggel kezdték toborozni a zenészeket:

Fotó: Forrás: MTI

„NYÍLT LEVÉL A ZENEIPARNAK és persze a csodás KÖZÖNSÉGÜNKNEK! Kedves Barátaink! Mint ahogy arról sok helyen olvashattok, ömlik a víz a parajdi sóbányába, miután a heves esőzések miatt megduzzadt Korond-patak medrét védő geofólia megsérült. Ezzel a természeti katasztrófával olyan örökség és megannyi emberi sors került veszélybe, hogy azt ma még talán fel sem tudjuk mérni. Az így keletkező anyagi kár, illetve az esetleges helyreállítások költségei beláthatatlanok, a források pedig, ahogyan ez lenni szokott, végesek. Szívünkbe zártuk Parajdot, zenéltünk ott, voltunk a bányában és mindig lesz ott egy gombostű. MOST ÖSSZEFOGÁSRA VAN SZÜKSÉG! Rajtunk a sor, ismert embereken, zenészeken, művészeken, hogy egy emberként ADJUK ÖSSZE AZ ERŐINK és SEGÍTSÜNK PARAJDON, úgy, ahogyan csak mi tudunk. Jelen levelünk célja, hogy megszervezzünk egy olyan közös koncertet, melynek a TELJES BEVÉTELÉT FELAJÁNLJUK PARAJD ÖNKORMÁNYZATÁNAK! Várjuk azon előadók jelentkezését, akik eljátszanának EGY DALT a koncerten, hogy ezzel egy olyan közösségen segítsünk, akiknek egy nagy kérdőjel most minden. Hogy egyszerre sok embert mozgathassunk meg, nagy számokra van szükség, és persze RÁTOK!! Szeretnénk, ha a jelenlegi listavezető előadókhoz eljutna a dolog és maguktól adnák az erejüket az összefogáshoz. A ti feladatotok az lenne, hogy a kommentszekcióban betaggeljétek azokat az előadókat, akikből kinézitek, hogy egy ilyen nemes cél mellé szegődnek a dalukkal és azt gondoljátok, hogy sok embert mozgathatnak meg, illetve kérünk titeket, hogy OSSZÁTOK MEG a kezdeményezést, hogy minél többen tudjunk róla, hogy határon túli MAGYAR TESTVÉREINK BAJBAN VANNAK!”