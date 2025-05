Egy éve hunyt el a magyar színésznő férje: „Mindennap szembejött velem a halála”

Mindössze ötvenkilenc éves korában, hosszú betegség után tavaly május 16-án hunyt el Jantyik Csaba színész, rendező. Miközben mindenki reménykedett, ő maga érezte az állapota valódi súlyát, és igyekezett előre gondoskodni a feleségéről. Mindent azonban nem intézhetett el. Nagy Enikő mesélt az azóta eltelt időszakról.

Nagy Enikő és Jantyik Csaba 28 évet éltek házasságban Fotó: Archív / hot! magazin

„Ha tetszett, ha nem, mindennap szembejött velem a halála, mert intézni kellett a hagyatéki ügyeket, a közös tulajdont. Ezek száraz, de felkavaró tények, viszont egy hivatalban nem lehet ér­zel­mes­ked­ni” – kezdte a hot! magazinnak Nagy Enikő, a színész özvegye.

A színésznő a munkába menekült, és szerencsére kapott felkéréseket. Akadtak azonban olyan pillanatok, amikor a fájdalom utat tört.

„Sokszor az események hirtelen felbukkantak a gondolataimban; a hangja, az arca… Előfordult, hogy vidékre mentem éppen, és félre kellett állnom az autóval, mert rám törtek az érzelmek, és nem bírtam tovább vezetni” – mesélte a művésznő.

Nagy Enikő férje, Jantyik Csaba egy éve halt meg, de a színésznővel máig minden nap szembejön a férje halála Fotó: Archív / hot! magazin

Nagy Enikő: „Én nem tudom elengedni”

Olykor a munka is nehezen ment, hiszen továbbra is játssza a Három magas nő című darabot, amit a férje rendezett, és Csaba egy másik munkájában is színpadra lép. Abban ráadásul a férje nemcsak dirigálta, de a partnere is volt.

„A Bástya Színház felújította a Skót mámor című darabot, de más színész játssza az ő szerepét, és erről még Csaba is tudott. Megbeszélték vele, útjára engedte. Nem volt könnyű mást látni a partneremként, de amikor csak a szerepre koncentráltam, az segített” – árulta el Enikő.

A házaspár az utolsó hónapokban mindig csak az adott nappal foglalkozott, így mehettek együtt addig, ameddig a sors engedte, Jantyik Csaba szeme előtt pedig egyvalami lebegett.

„Azt mondta, neki az a legfontosabb, hogy velem minden rendben legyen. Úgy gondolom, fentről konstatálja, hogy megyek, vannak munkáim. Ő itt van velem, segít egyengetni az utamat. Szokták mondani, hogy fontos az elengedés, de én nem tudom elengedni. A mindennapjaim része.”

