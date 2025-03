Egy évig harcolt a rákkal a magyar színésznő férje

hot!: Csaba nem volt éppen operettszínész-típus. Mi vitte ehhez a színházhoz?

Nagy Enikő: Nagyon jó hangja volt. A főiskolán a Hor­vai–­Ka­pás prózai osztályba járt, és azt tanácsolták, hogy tanuljon énekelni – akár operaénekes is lehetne. De őt jobban érdekelte a próza, és már gyerekkorában rendező akart lenni.



hot!: Te is jelentkeztél a főiskolára, kétszer is. Aztán többé nem. Megsértődtél, hogy nem vettek fel?

Nagy Enikő: A második alkalommal eljutottam a harmadik rostáig, Marton László osztályába kerülhettem volna, de nagy trauma ért a felvételinél. Felköltöztem Pestre, mindennap együtt voltunk, szinte már olyan volt, mintha a főiskolára járnánk – és jött az elutasítás. Elhatároztam, hogy akkor is színésznő leszek! Az egri Gárdonyi Géza Színházhoz mentem, Gali Lászlóhoz, akit Debrecenből ismertem. Az ottani stúdió és színház volt az én főiskolám. Éjjel-nappal ott voltunk, nagyon sokat tanultunk, és örültünk a néhány mondatos kis szerepeknek is.

Nagy Enikő Pokoli rokonok-szerepe mellett színházakban is játszik

hot!: Elégtételnek tekintetted, hogy végül Ruszt József, a zseniális rendező hívott Desdemona szerepére?

Nagy Enikő: A Szegedi Nemzeti Színháznál voltam már; akkoriban még nem volt mobil – előadás előtt a portás szólt, hogy telefonom van. A Budapesti Kamara igazgatója hívott azzal, hogy várnak, nem akármilyen szerepre: utazzak fel Budapestre próbajátékra. Akkora döbbenet volt, hogy szinte még most is ott állok a portán. Kamarás Iván volt Othello, de a meghallgatáson Dózsa Zoltánnal kellett eljátszani az ismert zsebkendős jelenetet. És én csak néztem, hogy olyanokkal állok egy színpadon, mint Egri Márta, Gál­ffi László, Téri Sándor... Ruszt József rendezett még a Bánk bánban, a III. Richárdban is.