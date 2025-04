Visváder Tamás megszólalt a közönség döntéséről: "nyilván nagyon fájt"

A Nagy Duett egyik búcsúzó párosa új esélyt kapott a nézőktől. A közönség kezébe került ugyanis a döntés, hogy a TV2Play oldalán szavazzon arról, melyik korábban búcsúzó páros kapjon új esélyt a bizonyításra. Az öt órán át tartó voksolás alatt legtöbb szavazatot összegyűjtött pár teljes jogú versenyzőként tér vissza vasárnap A Nagy Duett színpadára és még akár meg is nyerheti a TV2 népszerű show műsorát. A visszaszavazás alatt Szorcsik Viki és L.L. Junior; Molnár Anikó és Nagy Feró; Schmuck Andor és Sári Évi; Geszler Dorottya és Stohl András; Gáspár Győző és Dér Heni, illetve a vasárnap búcsúzó Visváder Tomi és Radics Gigi párosára voksolhattak a nézők, de végül nagy fölénnyel Visváder Tamás és Radics Gigi kapott új lehetőséget a győzelemre, így nem ők lettek A Nagy Duett kiesői.

Visváder Tamás és Radics Gigi térhetnek vissza A Nagy Duett színpadára (Fotó: Bánkúti Sándor)

A Nagy Duett 2025: Visváder Tamás nem csak a verseny lehetőségét kapta vissza

De mit szól ehhez A Nagy Duettbe visszakerülő Tomi? Lapunknak adott interjújában elárulta: alaposan meglepődtek.

„Őszinte leszek, nyilván nagyon fájt, amikor kiestünk, de elfogadtuk a döntést, az ember ilyenkor nem is nagyon tud mást tenni, inkább csak mérlegeli, hogy mennyi minden jóban volt része ez idő alatt. Fantasztikus énektanárunk volt - bár Giginek nem igazán volt rá szüksége - nekem igen”

- mondja nevetve Tomi. „Meg egyébként is profi csapat állt mögöttünk: Eszméletlen koreográfus, producer, zsűri, versenytársak volt körülöttünk és ami a legfontosabb, hogy egy elképesztő közönség is. Óriási szavazat különbséggel jutottunk vissza, ami hatalmas boldogság nekünk. Igyekszünk most vasárnapra valami olyasmivel készülni, amire azt lehet majd mondani, hogy méltó visszatérés volt.”