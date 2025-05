Döbbenetes pillanatok A Nagy Duettben: ettől akadt el mindenki szava – fotók

A Nagy Duett versenyzői 9 héten át dolgoztak és küzdöttek azért, hogy eljuthassanak a döntőig, ahol esélyt kaphatnak a győzelemre. Ez Aurelio és Nótár Mary, Lékai-Kiss Ramóna és Brasch Bence, illetve Mihályfi Luca és Hegyes Berci párosának sikerült is, ráadásul nem is akárhogy. Ez a három duó hol megnevettetett, hol megható, hol pedig arcpirító pillanatokat okozott A Nagy Duett zsűrijének, na meg nézőknek. Most fel is idézzük ezeket.

Aurelio Nótár Mary oldalán a lehető legőrültebb arcát mutatta meg, A Nagy Duett döntőjében is hatalmas robbanásra számíthatnak a nézők Fotó: Bors

Nótár Mary és Aurelio a mezőny egyik legviccesebb párosa volt a kezdetektől, ami folyamatosan vitte őket előre a valóságshowsztár énektudásának hiánya ellenére, vagy talán épp amiatt. Az ő duójuknak hétről hétre sikerült meglepnie a rajongókat, így a döntőben sem tudjuk, hogy mire számíthatunk tőlük. Ennek ellenére azt is bebizonyították, hogy nagyon érzelmesek is tudnak lenni, Nótár Mary partnere többször is elsírta magát a színpadon az évad során. Persze pikáns produkciót is láthattunk már tőlük, az egykori villalakó chippendale fiúként tündökölt, és ahogy azt kell, gatyáig vetkőzött, hatalmas ováció közepette.

Hegyes Berci és Mihályfi Luca mindent megmutattak A Nagy Duettben

A műsor szerelmespárja sem fogta vissza magát az elmúlt hetekben, szexbombaként és félmeztelen olümposzi istenekként is láthattuk már őket, de a legtüzesebb előadásuk egyértelműen a szexi takarítással egybekötött ágyjelenet volt. Emellett persze a szerelmük érzelmes oldalát is megmutatták, stílusosan Mihályfi Luca dalával vallottak egymásnak szerelmet. Igaz, a vicces oldalukat ritkábban láthattuk, de még így is megcsillantották olykor a humorérzéküket.

Mihályfi Luca Hegyes Berci mellett boldogabb már nem is lehetne, és ezt hétről hétre meg is mutatják A Nagy Duett 7. évadában Fotó: Máté Krisztián

Brasch Bence és Lékai-Kiss Ramóna sokoldalú tehetségek

A színész páros számára nyilvánvalóan nem idegen, hogy hétről hétre más karakter bőrébe kell bújniuk, ami nagyon jól is áll nekik. Ramit már punkos tarajjal, Harley Quinnként és kitört foggal is láthattuk, de az sem áll távol tőle, hogy pizsamában, mezítláb álljon színpadra. Mindemellett persze csodálatos hangjukkal még a levegőt is meg tudják fagyasztani a stúdióban, ha épp egy drámai dalról van szó. Sőt, a sztáranyuka azt is bebizonyította, hogy ha dögös gengszternek kell lenni, az is piszkosul jól áll neki.