Még mindig lehet fokozni: szexi pucsítással jelentkezett be Mihályfi Luca

Mint arról korábban beszámoltunk, Mihályfi Luca nemrég új dallal rukkolt elő. Az Adios címre hallgató szerzeményhez pedig egyből egy videoklipp is érkezett, amellyel a fiatal énekesnő valami olyat akart visszahozni a köztudatba, amiről úgy vélte, kissé "kihalt". Ez pedig a szexi koreográfia a videoklippekben, amely elmondása szerint leginkább a '90-es, 2000-es években hasított igazán a világsztárok között is. Ezen döntése mellett pedig ki is tartott: az Adiosban Luca ugyanis esőben, apró, szexi bőrszettben mozgatta csípőjét és idomait.

Ultraszexi videoklippel rukkolt elő. Fotó: Polyák Attila

Luca egy apró rövidnadrágban és egy falatnyi melltartóban táncolt, ami épp, hogy a helyén tartotta kebleit. Ezt a szettet tette még vadítóbbá a műeső és az, hogy a háttérben még tűz is lobogott. Nem csoda tehát, hogy Luca magabiztosan állt a kamerák elé, amelyről pár fotó keretében is megemlékezett rajongói legnagyobb örömére.

Tyűamindenit.

"Gyönyörűm."

Bomba

- érkezetek Luca bombatestét látva a kommentek.