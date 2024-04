Itt van Tóth Andi utódja: Ő lehet Marics Peti új barátnője

Marics Peti nem titkolja, hogy sokszor nehezen viseli a hírnévvel járó figyelmet, de főleg akkor, amikor mondjuk nyugalomban elvinne randizni egy lányt. Ezt ugyanis nem tudja megtenni, hiszen, mint mondja másnap már a fotójuk ott díszeleg az interneten, kis hazánkban pedig nagyon kevés olyan randihelyszín van, ahol ne ismerné fel valaki... Ez valóban bosszantó lehet, ahogy az is, hogy a hírnévvel a pletykák is kéz a kézben járnak...

A pletykák szerint Marics Peti új barátnője ismét egy énekesnő.

(Fotó: Bors/Instagram)

Marics Peti újra szerelmes?

Nem okozunk meglepetést, ha azt mondjuk, hogy Tóth Andi és Kovács Gyopár után Marics Petit ismét szóba hozták egy lánnyal. Nem is akárkivel... A hölgy ugyanis szintén zenész, akinek számos sláger fűződik a nevéhez, így szakmabeliként korántsem elképzelhetetlen, hogy ismerjék egymást a VALMAR szépfiújával. De, hogy kiről is van szó? Nos, Binhky-ről, aki főként Burai Krisztiánnal dolgozott együtt eddig, az is köztudott volt, hogy párjával egy ideje jegyben járnak. Most mégis Mariccsal látták...

Hogy is van akkor ez? A kérdésre biztos választ nem tudunk adni, az viszont nagyon beszédes, hogy a gyönyörű énekesnő eltüntette az oldaláról a közös fotókat a vőlegényével, és még ki is követték egymást. Ha ezt egy szakításnak lehet venni, akkor nem meglepő a következő pletyka sem: a Redditen azt állítja egy szemfüles rajongó, hogy a hétvégén egy Bécshez közeli bevásárlóközpontban látta Maricsot és Binhky-t, s bár fotó nem készült róluk, az állítását azzal támasztja alá, hogy a két fiatal nemrég be is követte egymást az Instagramon, így biztos közelebbi viszonyban vannak...

Tegnap láttam Marics Petit Binhky-vel külföldön egy plázában (SCS). A csaj múltkor lett eljegyezve, de ahogy látom leszedte az összes közös képüket a pasijával, és bekövették egymást a Petivel...

— olvasható a Redditen, ám fotó hiányában messzemenő következtetéseket ebből azért nem lehet levonni. Vegyük csak azt, hogy barátként is történhetett ez a találkozó, de ha esetleg mégis randiról volt szó, akkor talán Petiék is beszámolnak róla hamarosan...