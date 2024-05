Szakított a vőlegényével! Megszólalt Marics Peti állítólagos barátnője - Exkluzív

Óriási port kavart a napokban a hír, amely szerint Marics Peti egy párt alkot Binkhy-vel. A kirobbantó ok a Reddit-felhasználók körében Binkhy vőlegényének kommentje volt, amely szerint az énekesek hónapok óta együtt vannak, Mariccsal csalta meg a menyasszonya. A szóbeszéd alaposan felkavarta Binkhy-t, ahogy Marics Petit is, akivel Instára is posztoltak az ügyben. Az énekesnőt telefonon kerestünk meg és örült, hogy tisztázhatja a helyzetet.

Binhky tagadta, hogy Marics Petivel egy párt alkotnának (Fotó: binhky99 / Binhky)

Bizonyítéka van

Binhky a Borsnak elmondta, honnan eredhet a pletyka és állítja, hogy semmi köze nincs Maricshoz.

Követjük egymást Instagramon, ez igaz, de ebből nem kell semmilyen következtetést levonni. A hírnek semmilyen alapja nincs, nem vagyunk együtt Petivel, nincs köztünk semmi és még csak nem is találkoztunk. Ha találkoztunk volna, biztos készült volna fotó rólunk. Amikor látni véltek bennünket Bécsben, Peti megkeresett, mert azt hitte, hogy találkoztam valakivel, aki hasonlít rá. Én leírtam neki, hogy ugyanezt hittem: hogy biztos ő találkozott valami ázsiai lánnyal, akivel összekeverhettek engem. De egyikünkkel sem történt hasonló, sőt nem jártunk Bécsben sem. Többen alá tudják támasztani, hogy Magyarországon voltam az említett időszakban, Marics Peti pedig az Insta sztorija alapján Rómában volt ekkor.

Binhky január óta szingli (Forrás: Binhky)

Vőlegénye is belekeveredett

Az énekesnő szerint, valaki bántani akarta őt, főleg amiért még a vőlegényét is belekeverték az ügybe.

„Az esik a legrosszabbul, hogy a vőlegényem nevében szerkesztettek olyan hozzászólást, amit nyilvánvalóan nem ő írt. Ezzel a megfogalmazással, tele nevetséges helyesírási hibával, egy értelmes felnőtt ember rájöhet, hogy ezt valószínűleg egy kislány írta, nem pedig egy 27 éves, orvosi egyetemet végzett férfi. Ő egyébként is privátban él, nem használja az Intagramot és semmilyen közösségi felületet sem.” - mondta az énekesnő , aki azonban elismerte, hogy a Reddit posztnak annyi igazságalapja van, hogy valóban szakított a vőlegényével.

11 év után januárban szakítottunk. Nem csaltam meg és nem is jöttem össze mással, nem harmadik fél miatt szakítottunk, ennek teljesen más oka volt, sajnos így alakult

- vallotta be Binhky.