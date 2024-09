Szemet vetett az ország szépére az ismert rapper?

Katzenbach Andrea az ország szépe díjat elnyerő szépségkirálynő élete teljes fordulatot vett, amióta megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyét. A 24 éves kiskőrösi lány újonnan csöppent bele a modellkedés világába, így nem meglepő, hogy nagy újdonság számára a sok fotózás, és az, hogy zsonganak körülötte minden eseményen. Legutóbbi fotóin is nagyon dögös, sőt több kulisszavideót is megosztott a szépségkirálynői életből.

Katzenbach Andrea élete teljesen megváltozott (Fotó: Ladóczki Balázs)

Minden megváltozott

Andrea kevesebb, mint egy hónapja, de már Pesten él. Nagy előrelépés volt számára, hogy felköltözött a fővárosba, ugyanis nagyon bepörgött az élete. Gőzerővel elkezdett készülni a Miss World világversenyre, ami sok munkával jár, hiszen eddig nem kellett ilyen életvitelben élnie. Újdonság számára a sok megkeresés, de az is, hogy felismerik.

– Sokszor van, hogy látom a szemem sarkából, hogy felismernek, nagyon néznek, de eddig még senki sem mert odajönni hozzám… Pedig barátságos vagyok! – jegyezte meg korábban viccesen Andi, akinek az új dögös képeit még egy nagy szívtipró hírében álló sztárrapper is szívecskézi.

Még a híres magyar rapper is szemet vetett a szépségkirálynőre? (Fotó: Instagram)

Katzenbach Andrea felkelti sokak figyelmét

A szépségkirálynő egyre több fotózásról oszt meg képeket, amik úgy tűnik, nemcsak a rajongók, de még zenészek és hírességek figyelmét is felkeltik. Sziklai Mátyás, a BSW Meklod művésznevű rappere is ott virít a szépségkirálynőt rendszeresen lájkolók listáján. Vajon a rapper szemet vetett a szépség királynőre? Ez persze nem lenne meglepő, hiszen a rapper korábbi párjai is a modellvilágban váltak ismertté.