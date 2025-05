Kóbor Lénára rátalált a szerelem? „Léteznek még romantikus férfiak”

Kóbor Léna alaposan berobbant a köztudatba első dalával, a Pose című csajos sláger klipje igencsak dögösre sikerült, a nézettségi Youtube-on átlépte a 100 ezret, a TikTok-on megosztott részleteket pedig még sokkal többen látták már. A nagy népszerűség rajongókat is hozott, egyikük meglepő módon közeledett a csinos fiatal lány felé…

Kóbor Léna első klipje nagy siker, gyűlnek a rajongók is (Fotó: Bánkúti Sándor)

Kóbor Léna kézzel írt szerelmes levelet kapott

„Nem tudtam, hogy ilyen még létezik…” – kezdte a TikTok-on áradozva a csoda szép énekesnő. „Itt ülök a kocsiban, és ott van a szélvédőmön egy cédula! Valaki egy üzenetet hagyott a kocsimon! Egy fiú hagyhatta ott… Léteznek még romantikus férfiak!” – mondta, miközben a telefonja kamerájával rögzítette, ahogy leemeli az üzenetet, amin láthatóan kézzel írva szerepel néhány kedves sor.

„Jaj de cuki, jaj Istenem! Kitakarom az adatokat, de egy fiú itt hagyta az elérhetőségét a kocsimon! Ez mennyire romantikus?! Van még ilyen a 21. században? Na ne! Köszönöm!” – áradozott Kóbor János lánya.

A levélről homályosan, de az olvasható ki, hogy egy Imre nevű férfi megadta neki az Instagram-fiókja nevét, és azt a sokat mondó mondatot írta ismerkedés gyanánt: „ha nem vagy foglalt”.

A legutóbbi hivatalos információ szerint Kóbor Léna szingli jelenleg… Arról egyelőre nem számolt be az énekesnő, hogy felvették-e végül a kapcsolatot és hogy hogyan alakultak a továbbiak.

„Megbüntettek, pedig elindítottam a parkolást”

A napokban egy másik levél is várta a szélvédőjén az énekesi babérokra törő lányt, de az már közel sem volt olyan kedves a szívének: „Mikulás csomagot”, azaz büntetést kapott: véleménye szerint igencsak jogtalanul.

„Hallottatok már olyat, hogy az út egyik felén ilyen parkolóóra van, a másikon meg olyan?” – fakadt ki a közösségi oldalán.

„Megbüntettek, pedig elindítottam a parkolást, csak sajnos a szemközti oldal órájánál, mert nem vettem észre, hogy azon az oldalon is van, ahol ténylegesen parkoltam. Jó, az én pontatlanságom, hogy nem vettem észre, de ki az, aki egy utcán belül kétfélét rak ki?! És most azért megbüntetnek, mert én a másik kód szerint indítottam el? Tök szabályosan leparkoltam és öt percre mentem be a kisboltba…” – háborgott Léna, akit a kommentelők arra buzdítottak, tegyen panaszt a megadott telefonszámon, és nem kizárt, hogy a magyarázatát hallva elengedik a büntetést...