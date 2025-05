Kis Grófo: „Jelzett a szervezetem, hogy ez így nem mehet tovább!”

hot!: Milyen lesz az idei éved ezzel a mérsékeltebb tempóval?

Kis Grófo: Most érkezik egy szóló dala a fiamnak, ezt követően jön ismét egy közös apa-fia szerzemény, ami egy ballada jellegű dal lesz, mondanivalóval. Dolgozunk a Kis Grófo Folk Band zenekarommal, mellette Nótár Maryvel is készül egy közös dal. Ebben az évben legalább 3-4 szerzeményt szeretnék kiadni, mert tavaly nem volt lehetőség ezzel foglalkozni, de most megnyomjuk! Szeretném megköszönni mindenkinek az eddig támogatását, még azoknak is, akik nem szeretnek – őket is áldja meg a Jóisten!