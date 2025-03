Dubai luxus: Bódi Csabi 200 milliós autót villantott - Fotó

Bódi Csabi, Jolly és Kis Grófo trióját talán senkinek sem kell már bemutatni, hiszen bár tudjuk, hogy külön-külön is slágergyárosok, ha összeállnak, akkor bizony robban a bomba. 11 évvel ezelőtt is ez történt, mikor megjelent a közös daluk, a Gyertek, énekeljünk együtt. De Jolly és Kis Grófo duója is komoly nótákat pakolt le az asztalra. A No roxa áj például 51 milliós nézettségnél tart a YouTube videómegosztóján, míg a Lej mamo Lej 27 millió megtekintést ért el 11 év alatt. Ebből adódóan gondoljuk azt, hogy a hamarosan megjelenő Szálem álájkum című dal is slágernek ígérkezik, már csak azért is, mert a három előadó, komoly munkát és pénzt fektetett abba, hogy ez a projekt összejöhessen. De nézzük is a részleteket!

Jolly Kis Grófo duója után Bódi Csabi is csatlakozott a bandához (Fotó: Facebook/Bódi Csabi)

Bódi Csabi, Jolly és Kis Grófo megadja a módját

Csabi már a munkálatok előtt elárulta, hogy a közös projekt a barátaival igazán monumentális lesz, hiszen nem csak fél évet készültek rá, de bizony mélyen a zsebükbe is nyúltak, hogy a lehető legjobb végeredmény szülessen meg. Kezdjük ott, hogy a klipforgatáshoz kiutaztak Dubajba, és ha a helyszín nem lenne elég látványos önmagában, még arról is gondoskodtak, hogy a Burj Khalifán és sivatagon kívül, közel 200 milliós autókat is nézegethessünk. A videóban ugyanis fontos szerepet kap egy Rolls-Royce Dawn Black Badge is, ami használtan is 150 millió forint környékén mozog, ráadásul Csabiék emellé még két másik négykerekűt is beújítottak a luxusmárkától.

Nem kell megijedni, nagy eséllyel nem vásárolták meg zsebből a kocsikat, azonban bérelni sem olcsó mulatság egy ilyet. A dubai portálok szerint 4500 emirátusi dirhamtól indul a Dawn Black Badge napi díja, ami körülbelül 450 ezer magyar forintot jelent, míg a másik kettő ára 3800 dirham körül mozog. Ez három járműre és egyetlen napra átszámolva is 1,2 millió.

11 év után egyesülünk újra egy csodálatos projekt erejéig. 6 hónap előkészület után sikerült közösen megírni a dalunkat, amelynek címe: Szálem Álájkum. Igazi, hamisíthatatlan, fiatalos, bulizós dal és klip lesz, amit Dubajban forgatunk

- áradozott még a forgatások előtt Csabi. Kis Grófo pedig a minap fel is tette a pontot az i-re, mikor meglőtte élete szelfijét az autóból, háta mögött a sivataggal és pár tevével.