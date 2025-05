Exkluzív videó! Hevesi Kriszta pikáns ajánlatokat kap, itt a válasza

A pszichológus a rendelőjében fogadta a Bors munkatársát. Hevesi Kriszta ma már a fiatalok körében is egyre nagyobb népszerűségnek örvend, több százezres követőtábora van az interneten, ahol olyan bókokat is gyakran kap, amilyeneket nem szeretne. Most elárulja a szexszakértő, hogyan kezeli a gátlástalan közeledést, de beszél házasságáról is.

Hevesi Kriszta könyveket is írt a szexről / Fotó: Szabolcs László

Hevesi Kriszta kövér kislány volt, majd anorexiás lett

Senki nem hinné el, ha a gyönyörű, roppant csinos szakemberre néz, hogy gyermekként túlsúlyos volt és ma is nagyon oda kell figyelnie, hogy tartani tudja bomba formáját. Hevesi Kriszta fiatalon addig kontrollálta táplálkozását, míg súlyos anorexia alakult ki nála.

„Kövér kislány voltam, akit azért raktak be balettezni, hogy csináljatok belőle valamit – mesélte lapunknak a szexuálpszichológus. – Nagyon-nagyon hízásra hajlamos voltam, amitől aztán ide-oda estem a ló két oldalára, voltam anorexiás is serdülőként. Majd amikor kezeltek, akkor megint kigömbölyödtem, úgyhogy nekem nagyon oda kell figyeljek, nagyon vigyáznom kell. És azt szoktam mondani, ha nem lennék ennyire dög hiú, akkor én egész este a tv vagy a laptop, vagy bármi előtt chipset és egyéb dolgokat nassolnék. De rettenetesen hiú vagyok, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez engem előrevisz!”

A népszerű TikTokker kövér kislány volt, a mai napig oda kell figyelnie / Fotó: MW archív

Kéretlen bókokat kap, így kezeli

Amióta bekerült a köztudatba Hevesi Kriszta, mindig nagyon csinosan felöltözve lehet látni. A formáját mint elárulta, kőkemény edzésekkel tartja karban. A TikTokon is roppant népszerű hírességre, akit most már 223 ezren követnek, többen úgy gondolnak, mint egy nagyon dögös milfre, rengeteg levelet kap különböző korú férfiaktól... Vannak akik megállnak az egyszerű bókoknál, de nem titkolja, rengeteg gátlástalan közeledő is van, akik privát üzenetben még ajánlattal is „szórakoztatják”.