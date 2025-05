9 milliós autó, Fodor Zsóka ékszere, felbecsülhetetlen hangszer: Mutatjuk a Kincsvadászok legjeit

A Kincsvadászok 3. évada jelenleg is nagy sikerrel fut, de az elmúlt adások alatt már számos hihetetlen tárgyat mutattak be a műsorban. Bár sokan azt hihetik, hogy a realityben pusztán festmények adás-vételéről van szó, de ők nem is tévedhetnének nagyobbat. Akadtak már olyan darabok, amik miatt Fejes Tamásnak csaknem alsógatyát kellett cserélnie, és olyan is, aminek eredetiségén még a szakértők is összeszólalkoztak. Mutatjuk, mik voltak ezek.

Fodor Zsóka Kincsvadászok "> A Kincsvadászok Fodor Zsóka egyik ékszerére csaphattak le, ami végül közel 2 millió forintért kelt el Fotó: TV2

A Kincsvadászok VIP egy teljesen új formátum, ahol civilek helyett hazai hírességek viszik kincseiket a kereskedők elé. Köztük volt Fodor Zsóka is, aki egy különleges örökséggel érkezett a műsorba. Az ikonikus színésznő egy igencsak súlyos arany karláncot vitt, aminek nem mindennapi története van. Az ország Magdi anyusa a keresztanyjától örökölte az ékszert, amit ő maga csempészett át a német határon, még a rendszerváltás előtt. A különleges darab végül méltó helyre került, ráadásul szinte rekordnak számítő összegért, 1,8 millió forintért kelt el.

A Kincsvadászok meglepő tárgya duplán rekorder

Bár a tárgyak jó része viszonylag kicsinek mondható, akadt olyan is, aki kocsit adott el a műsorban. Ez a Barkas típusó csőrös autó nemcsak a Kincsvadászok legnagyobb tárgya volt, ami csoda, hogy befért a stúdióba, de ráadásul az ára is illeszkedik a méretéhez. A járműért az eladó 9 millió forintot szeretett volna kapni, amit végül sikerült is elérnie, igaz, nem szokványos módon. Bár Fejes Tamás felajánlott 8 millió forintot, a tűzpiros járgány tulajdonosa nem fogadta el, végül mégis a Tankcsapda dobosa ütötte nyélbe az üzletet. Tomi ugyanis egy autógyűjtő barátja nevében vásárolta meg a hatalmas tárgyat, az elképzelt 9 millió forintért. A vevő mindössze egy videó és a zenész véleménye alapján bólintott rá az ajánlatra.

Fejes Tamás egyik barátjának, sőt kereskedő társainak is vásárolt már a bemutatott tárgyak közül Fotó: TV2

Fejes Tamás kötött már rossz üzletet is

Legalábbis Megyesi Balázs szerint. A Kincsvadászok szakértője ugyanis kijelentette, szerinte nem eredetiek azok a Titanic relikviák, amikért Fejes Tamás súlyos százezreket fizetett. A dobos egészen pontosan 400 ezer forintért csapott le a kis dobozkára, amiben az eladó elmondása szerint eredeti Titanic relikviák találhatóak, igaz, bármiféle igazoló dokumentum nélkül. A többi kereskedő is döbbenten figyelte Tomi vásárlását, ugyanis többen is meg voltak győződve róla, hogy a csecsebecsék hamisak. A zenész viszont továbbra is azt állítja, jó üzletet csinált, így ezt a tárgyat joggal nevezhetjük a legvitatottabb darabnak a műsor történetében.