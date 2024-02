Nem hiszed el, mennyi pénzt kockáztatott a Tankcsapda sztárja

Kockázat nélkül nyerni sem lehet – vallja Fejes Tamás, aki a Kincsvadászo című műsor egyik kereskedőjeként saját pénzét teszi kockára egy-egy megvásárolt műkinccsel. De most lehet, hogy 400 ezer forintja bánja vakmerőségét...

A Tankcsapda zenésze szeret kockáztatni (Fotó: TV2)

Titanic ereklyét vett papír nélkül Fejes Tamás

Az elmúlt hetekben az egyik legfelkapottabb műsor a televízióban a TV2-n látható Kincsvadászok. A műtárgykereskedő show-ban első látásra kakukktojásnak tűnhet a Tankcsapda dobosa, igaz ő is az egyedüli a kereskedők között, aki nem szakmabeli. De nagy gyűjtő, otthonában is több értékes műkincset őriz. Mindenesetre néhány döntését alaposan megkérdőjelezik a kollégái. Mint a pénteki adásban, amikor egy férfi egy Titanic ereklyéket tartalmazó szettet kínált licitre, elvileg minden, ami benne van, 1912-ből származik. A dobozban több tárgy is volt, de közülük csak egyikhez tartozott az eredetiségét igazoló tanúsítvány. Ennek ellenére a rockzenész azonnal lecsapott rá, a többiek szerint elment az esze.

Én kockáztatok! 400 ezret adok érte! Egyedül csak azért, mert ez izgalmas! Szeretek kockáztatni, legfeljebb nem jön be

– mondta az eladónak a többiek csodálkozó tekintetének kereszttüzében Fejes Tamás.

Erre a Titanic Memorial Box-ra fizetett 400 ezret Fejes Tamás (Fotó: TV2)

Till Attila miatt mondott igent

A dobos eddig sosem szerepelt kereskedelmi televízió műsorában.

Nagy kihívásnak éreztem ezt a felkérést. Egyedül én vagyok szakmán kívüli. De hálás vagyok Till Attila, hogy meggyőztél! Végig élveztem a forgatást annak ellenére, hogy turné közben történt és nagyon fáradt voltam végig. Nekem tetszik az adás, remélem nektek is. Megnyugtatok minden szkeptikus “kritikust” hozzá nem értőt, a legtöbb tárgyat vásárlók közt leszek

- írta Instagram-oldalán a debreceni rocksztár.