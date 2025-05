A Kincsvadászok történetének egyik legnagyobb licitháborúja: Fejes Tamás nagyon mélyen a zsebébe nyúlt

Nagyot tarolt a műkereskedő show premierje múlt vasárnap, mely mindkét korosztályban messze a hét legnézettebb műsora lett. A Kincsvadászok különleges szériája - amiben hírességek érkeznek értékes, vagy értékesnek hitt tárgyaikkal a kereskedőkhöz – nézőszámban még az előző heti A Nagy Duett finálét is megelőzte. A második adás - ha lehet - még az elsőnél is izgalmasabbnak ígérkezik, a műsor történetének eddigi második legnagyobb licitárával.

A Kincsvadászok VIP második adásában többek közt Szikora Róbert próbál szerencsét (Fotó: TV2)

Kincsvadászok VIP: 1,7 milliós ajánlatot ad Fejes Tamás

Május 18-tól vasárnap esténként is látható a TV2 közönség-kedvenc műsora. A Kincsvadászok csapata és felépítése nem változik, ezúttal azonban hírességek hozzák el értékesnek hitt tárgyaikat, de hogy születik-e nagy üzlet, az ezúttal is a kereskedőkön, na meg az eladókon múlik. A VIP széria első adásában többek közt Bochkor Gábor és Ördög Nóra gyermekei vendégeskedtek és kötöttek sikeres üzletet. A második adásban pedig Fodor Zsóka, Kapócs Zsóka, Rózsa György, Nyertes Zsuzsa és Szikora Róbert érkezik a kereskedőkhöz, mindenki nagyon izgatott, sikerül-e eladnia portékáját. Az biztos, most is lesznek megható pillanatok és lesz bőven nevetés is. Nyertes Zsuzsa könnyek közt távozik és elhangzik a műsor történetének második legnagyobb licitára, Fejes Tamás az egyik híresség tárgyára 1, 7 milliós ajánlatot tesz!

Rózsa György mosolyával is hódított Fotó: TV2

Rózsa György Kelen Annának udvarol

A mindig jókedvű Rózsa György most sem hagyta otthon humorát.

„Csak azokkal a hölgyekkel tegeződöm, akikkel csókolózok” – mondja a legendás televíziós a műsor szakértőjének, Kelen Annának.

De, hogy kinek a tárgyára kínálnak 1, 7 millió forintot a kereskedők és végül mennyiért kel el, az kiderül a Kincsvadászok VIP vasárnapi adásából, a Napló után a TV2-n!