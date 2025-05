"Majdnem elvitt a mentő" - Házasság első látásra Judit rosszul lett a balhé után

„Azért mentem oda a volt férjem házához, mert az én kislányom csinált egy családi WhatsApp csoportot, amiben ő, az édesapja és én voltunk benne. Igen ám, de az exférjem mostani felesége ebből kiléptette a volt férjemet, amíg ő aludt. Sőt, le is tiltotta a lányomat az apja telefonjáról. Odamentem, addig dobáltam kővel a házat, míg a volt férjem föl nem kelt. A lányom hat hete sír az apja után, aki imádja őt, ahogy én is. Lehet, hogy papíron már elváltunk a volt férjemmel, de tizenhat és fél évig voltam a felesége! Hat hete nem látta a lányom az apját! Múlt évben hét hónapig nem találkoztak, mert a mostani felesége nem engedte. Öt éve hallgatok! Öt éve hagyom, hogy ez a nő tönkretegye a lányomat. Most már senki nem tud megállítani, pedig tegnap is majdnem elvitt a mentő, annyira rosszul lettem. Kit érdekel ez? Senkit! Egyedül vagyok, egyedül nevelem a gyermekem, de azért sokan mellettem állnak, egy fél ország”

- mondta a Borsnak Fecső Judit, hozzátéve, nem a pénz miatt vívja ezt a harcot, ugyanis az neki is van.

Házasság első látásra Judit ezt követően egy érdekes magánéleti szálról is lerántotta a leplet. Fecső Judit volt férje is érintett abban, ami történt.

„A volt férjem tavaly is könyörgött nekem, hogy ne menjek a műsorba, mert ő szeret engem. Az otthonomban kérlelt, de mi már sajnos nem működünk, mint férfi és nő, de mint szülők nagyon is. Két éve is már berúgtam az ajtójukat, tegnap is ezt tettem, és minden nap megteszem, ha kell a lányomért” - jelentette ki határozottan Fecső Judit lánya miatt.