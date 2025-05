Ezt nézi meg először egy nőn Hajas László

Hajas László fontos szerepet tölt be a Magyarország Szépe 2025-ös évadában. Zsűritagként van jelen a szépségversenyen, aminek össze is állt a mezőnye. Szerdán mutatkozott be a húsz lány, akik között ott van a leendő királynő is…

Hajas László a Magyarország Szépe versenyen zsűrizi a szebbnél szebb lányokat (Fotó: Szabolcs László/Bors)

Hajas László veszi kézbe a lányok haját

A castingok során a hazai szépségversenyek versenyigazgatói és licensztulajdonosai, Rogán Cecília és Sarka Kata szigorúan méregették a csodaszép lányokat, a zsűriben pedig helyet foglaltak még a korábbi szépségkirálynők: Bodri Kriszta és Kulcsár Edina, az aktuális Miss World Hungary Katzenbach Andrea, de dr. Krasznai Zsolt plasztikai sebész és Hajas László mesterfodrász is. Utóbbi a Borsnak mesélt a válogató folyamatáról és a húsz kiválasztott lányról.

Maximálisan elégedett vagyok a munkánkkal, nagyon sok a természetes szépség a csapatban. Ráadásul én nagyon »fejspecialista« vagyok, nekem az az első szempont, hogy az arc arányai jók legyenek. Ez, szinte kivétel nélkül minden lánynál rendben van

– fogalmazott a mesterfodrász.

A 2024-es Magyarország Szépe versenyre több száz lány jelentkezett, szakmai zsűri választotta ki a top 20-as mezőnyt (Fotó: László Szabolcs)

Hosszú vagy rövid haj?

Hajas László természetesen a hölgyek frizuráját is értő szemmel vizsgálta.

„Sok szép hosszú hajú lány van, de az egyenletes hossz ki tud nyúlni, sokat segítene, ha fokozatosság lenne belevágva. Egyetlen egy lánynak egyébként már levágtam a haját, maradt még tizenkilenc” – viccelődött a népszerű mesterfodrász, akinek nem kerülte el a figyelmét, hogy a legtöbb induló, akárcsak tavaly, idén is sötétbarna hajú. A Magyarország Szépe 2024-es versenyét Katzenbach Andrea nyerte, aki szintén barna hajú. Ám az idei mezőnyben van néhány szőkeség is, és ők is reménykedhetnek, hisz a legutóbbi Miss World 2024 győztes, a cseh Krystyna Pyszková is szőke hajú…