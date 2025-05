Bajba került Fekete Pákó: „Aludni sem tudtam a fájdalomtól”

Fekete Pákó, azaz Lapite Oludayo nemrég Instagram-oldalán jelentette be, hogy nagyon beteg lett, s bár azt írta, hogy nemrég kezdődött, kiderült, hogy már hosszabb ideje húzódik a dolog. Az énekest telefonon értük el.

Fekete Pákót durván ledöntötte a lábáról a betegség (Fotó: Tv2)

Fekete Pákó párja mindenben támogatja

Pákó az esetről úgy nyilatkozott, nem tudja még pontosan, mi történhetett. „Hirtelen kezdődött több mint egy hete, nagyon magas lázam volt és náthás is lettem. Valószínűleg valamelyik fellépésemen fázhattam meg, hiszen ilyenkor mozgalmasak szoktak lenni az esték, ki-be szállok a kocsiba, bennfelejtem a kabátom, vagy egyszerűen csak nincs kedvem felvenni. Az elmúlt időszakban pedig az időjárás is eléggé kiszámíthatatlan volt és egész egyszerűen elkaptam valamit és nagyon ledöntött a lábamról. Voltam orvosnál, kaptam gyógyszereket, orrspray-t is használok, de nem lehet tudni, hogy mi okozza, én megteszek mindent a gyógyulásért – kezdi az énekes, aki elpanaszolta, hogy sajnos egy sima megfázásnál itt jóval többről is szó lehet.

Egyre nagyobb a baj, ahogy terjed tovább, kezd rámenni a fülemre is. Lehet, hogy el kell mennem a fül-orr-gégészetre is, mert annyira fáj, hogy éjszaka már aludni sem tudtam. Sajnos elkövettem azt a hibát, hogy az elején nem mentem orvoshoz, hanem elkezdtem fájdalomcsillapítókat szedni magamtól, és nem hogy nem javult semmit, hanem egyre rosszabb lett. Párom is mondta, hogy ne szedegessek semmit magamtól, menjek inkább el orvoshoz.

Fekete Pákó fellépésein igyekszik mindig a maximumot nyújtani, de mint mondja, a legutolsón ez már nagyon nehézkesen ment neki. „Éreztem, hogy nem lesz jó, teljesen le voltam már gyengülve, de nem akartam, hogy a közönség bármit is észrevegyen ebből. Gyaníthatóan itt már van egy bakteriális felülfertőzöttség is, fáj a torkom is, muszáj lesz pihennem, hogy jobban legyen. Instagramra például egy régebbi képet tettem ki, hogy ne legyek nagyon ijesztő, per pillanat ágynak dőltem, nem vagyok most fitt.”

Fekete Pákó a Farm VIP 2025-ben jó barátságokra tett szert

Pákó posztja alatt Aurelio és Mc Ducky is azonnal jobbulást kívánt neki, ami nagyon jól esett az előadóművésznek.

A Farmon össze voltunk zárva a pajtában a többiekkel és nagyon jóban lettünk, Aurelioval, Ducky-val, Dopemannel és Grétivel is jóban vagyunk a mai napig, nagyon szeretem őket. Aureliot a barátomnak tekintem, bármi van, mindig jelez, hogy mellettem áll és megmondom őszintén ez nagyon jól esik.

A Fekete Pákó dalok rajongóinak tehát nem kell megijedniük, Pákó nem tűnt el, csak egy kicsit lebetegedett, de remélhetőleg hamarosan újra színpadra állhat.