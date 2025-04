Fekete Pákó még mindig nem tudja, hány gyereke van - Képgalériával!

Fekete Pákó (polgári nevén Oludayo Olumuyiwa) Nigériából származik, a 90-es években érkezett Magyarországra tanulás céljából. Egyetemre jött, eredetileg a Zeneakadémián szeretett volna tanulni, de végül a Rendőrtiszti Főiskolára került, ahol állítólag rendőrnek is tanult egy ideig. Később a médiában és a zeneiparban vált ismertté, főleg a sajátos stílusú előadásaival... Melyeket mindenki kritizál, de mégis mindenki szeret. Bár sokan inkább vicces karakterként tekintenek rá, a 2000-es években a magyar pop egyik ikonikus figurájává vált. Egy igazi "kultfigura" lett Magyarországon még akkor is, ha a karakterét nehéz komolyan venni. De pont ez volt a lényege: egy színes, harsány személyiség, aki nem félt önmagát adni, még ha sokan nevettek is rajta (vagy vele). Tipikusan az a típus, akit az emberek vagy imádnak, vagy totálisan nem értenek.

A közismert celeb ma ünnepli a 49. születésnapját.

