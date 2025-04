Erre senki sem számított: mindenki sírva fakadt a Farm VIP-ben – galéria

A Farm VIP 2025 idei évada hozott meglepetéseket bőven a konyhára, érzelmes pillanatokból sem volt hiány.

Farm VIP 2025: Aureliónál a kislánya hiánya miatt szakadt el a cérna (Fotó: TV2)

Farm VIP szereplők: az is sírt, aki nem számított rá

A versenyben nem mindennapi helyzettel találkoznak a szereplők, a farm körülményei és termelési feladatai alaposan próbára teszik az ember fizikai és mentális képességeit, túl azon, hogy egymás társaságát is akceptálniuk kell. Érthető tehát, hogy a próbatételek előrehaladtával párhuzamosan időről-időre bizony eltörik a mécses egy-egy játékosnál. Bár mindenkinek jó oka volt rá, nagyon úgy tűnik, hogy a nehézségek tényleg idegileg merítik ki a versenyzőket.

MC Ducky például akarata ellenére volt kénytelen feladni a játékot, ugyanis eltölt a lába, s bár a fájdalmat nem érzett, Demcsák Zsuzsa kegyetlen őszinteséggel mondta meg neki, hogy nem tudnak érte felelősséget vállalni és az egészsége érdekében haza kell mennie. Kiara Lord többször is elérzékenyült a műsor során, a drámakirálynőnek azonban az tett be a leginkább, amikor a parasztházból lekerült a pajtába: ezt a döntést nem tudta elfogadni, így nem sokkal később fel is adta a játékot. Fekete Pákó szintén a könnyen elpityeredős kategóriába tartozik, aki több alkalommal is tanúbizonyságot tett arról, hogy mennyire érzékeny lelkületű. Pákó utolsó sírása természetesen a kiesése pillanatában volt, amikor is nem számított rá, hogy távoznia kell.

Aurelio ugyan erős jellem, de két év börtön után párja és kislánya is őrületesen hiányzott neki a Farmon töltött idő alatt, így többször is elsírta magát, amiért nem épp a családjával tölti az időt. Dávid Petra a sárga és piros csapat összemixelése és Kiara távozása után nem igazán találta a helyét, többször hangot adott neki, hogy nem érzi jól magát és nem akar ott lenni. Petra viselkedését utána sokszor számonkérték, aki nem mindig úgy reagált az eseményekre, ahogy azt elvárták volna tőle. Fekete Linda a napokban az egyik ügyességi és erőnléti játékot követően, a pattanásig feszült pillanatok után végre megkönnyebbült és ezzel a lendülettel el is árulta, számára kimondottan extrém belső hangok is nehezítették a feladat elvégzését: „Ügyetlen vagy, nagy darab vagy, béna vagy, nem tudod megcsinálni”. Csapattársai szinte sokkot kaptak a hallottak miatt.