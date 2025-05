„Nem tudom, hová lett ez a 20 év” – Demcsák Zsuzsa fia elballagott, ilyen piszok jóképű férfi lett Benedek

Demcsák Zsuzsa az elmúlt hetekben többször is elérzékenyült, hiszen nemrég arról számolt könnyes szemekkel, hogy 18 éves nagylányának, Tamarának szalagavatós ruhát keresnek, most pedig fia, Benedek ballagásáról jelentkezett be könnyekig hatódva.

Demcsák Zsuzsa fia elballagott Fotó: TV2

A szívet melengető fotókat a TV2 sztárja csütörtök délután osztotta meg az Instagram-oldalán, melyhez anyai gondolatait leírta.

Elballagott… Boldog, tele tervekkel, még több álommal és erővel

– kezdte Demcsák Zsuzsa, a fotókon pedig jól látható, hogy milyen boldogan pózol 20 éves fia mellett.

Nem tudom, hová lett ez a 20 év, de azt kívánom, hogy menj, szaladj, fuss, néha térj vissza, és mindig vidd magaddal a családod szeretetét és mindazt, amit ettől a gimnáziumtól kaptál. Ebben is folytasd a családi hagyományt! Boldog és büszke vagyok! Elmondhatatlanul boldog és büszke!

– zárta sorait a büszke édesanya.

