Demcsák Zsuzsa szívszorító vallomása a fiáról: „Úgy éreztem, vége a világnak!”

Benedek most megy egyetemre, úgyhogy végleg elhagyja az otthoni fészket. Tamarának pedig van egy párja, már két éve egy komoly kapcsolatban van, a fiú külföldön tanul és nyilvánvalóan így ő is oda akar majd menni… Most már jól vagyok, de volt pár hónap, amikor a világomat nem tudtam, miután Benedek bejelentette, hogy elköltözik otthonról, és elment a férjem lakásába lakni. De amikor azt mondta végleg elmegy, azt hittem először csak viccel, aztán el kezdtek folyni a könnyeim… Hónapokig használhatatlan voltam, otthon voltam, de minek? Kinek? A gyerekek is kirepülnek, én is abban a korban vagyok, ami egy másikfajta létállapot nőként, a kettő együtt sok, úgy éreztem vége a világnak!