Csuti élete a gyermekeivel teljesedett ki! Elárulta, mit jelent apának lenni

Szabó András Csuti számára nem is kérdés, hogy első a család és minden tőle telhetőt megtesz, hogy boldogságot hozhasson az életükbe. Többször kiemelte mély kötődését és szoros kapcsolatát édesanyukájához, a közelmúltban pedig kislánya születésnapján posztolt gyermekei iránt érzett leírhatatlan szeretetéről. Ritkán enged azonban mélyebb betekintést gyermekeivel való kapcsolatába és hétköznapjaikba, ezúttal azonban a Borssal kivételt tett.

Csuti és Bianka igyekeznek aktív és emlékezetes programokat szervezni a gyerekeknek (Fotó: Mediaworks archív)

Csuti következetes, egyben elfogult apának tartja magát

Csuti és Kulcsár Edina korábbi házassága során két gyermeknek, Medoxnak (6) és Ninának (5) adtak életet és bár 2022-ben vállalták, hogy kapcsolatuk menthetetlen és útjuk külön válik, a gyermekfelügyeletet sikerült mind a két fél és a gyermekek számára is optimálisan megoldani. A gyerekek sok és ami ennél is fontosabb, minőségi időt töltenek Csutival, amit az üzletember igyekszik élményekkel, játékkal, beszélgetésekkel, sporttal és tanulással megtölteni.

„Korábban soha nem szerettem előre megtervezni dolgokat, de az ő programjaiknak a szervezése elképesztő örömmel és boldogsággal tölt el. Sokat beszélgetek velük komoly témákról is. Medit próbálom arra is motiválni, hogy tanítsa Ninát. Természetesen szem előtt tartom, hogy ne erőltessek rájuk egy programot se. Ha zenét szeretnénk hallgatni, akkor azt tesszük. Amikor beszélgetünk, kifejtős kérdésekkel szoktam feléjük fordulni, így nagyobb valószínűséggel osztanak meg magukról fontos dolgokat. Hogy mit éreznek, hogy telt a napjuk, jó és rossz élményeket” – mesélte az édesapa, aki következetességre és példamutatásra törekszik a nevelés során.

Próbálok következetes lenni, de persze kívülről nézve tudom, hogy sokszor én sem vagyok az. Sokszor nehéz is. A gyerekek pillanatok alatt képesek az ujjuk köré csavarni és levesznek a lábamról.

Csuti és párja, Sudár Bianka igyekeznek pozitív példát mutatni a gyerekeknek rámutatva, hogy fontos a rendszeres mozgás és a helyes táplálkozás. Együtt sportolnak és beszélgetnek a különböző ételek lehetséges káros hatásairól is.

Generációkon átívelő tudás és mentális felkészültség nagyon fontos, hogy szót értsünk olyanokkal is, akik más generáció. Más ingerek érik már ezeket a gyerekeket, mint minket anno, egy szülőnek tehát erre oda kell figyelnie.

A gyerekek érkezése gyökerestül megváltoztatta az üzletember életét, aki teljesen átalakította a fontossági sorrendet az elmúlt években.

„Első és legfontosabb, amit saját magamon észrevettem amióta apa lettem, hogy teljesen megváltozott a saját életemben felállított hierarchikus sorrend. Automatikus volt bennem, hogy ennek a sorrendnek az aljára kerülök. Az első és legfontosabb, azok a gyerekek. Minden más, csak utána következik.”

Akkor vagyok boldog, ha azt látom, hogy ők mosolyognak, együtt vagyunk, programokat szervezek nekik, amiket ők élveznek.

Ahogy az üzletember mondja, a gyerekekkel együtt töltött idő egy élményfürdő. Nehezen tudja szavakba foglalni a szeretetnek és kötődésnek azt a fokát, amit velük megél.

„A gyermekek iránt érzett érzés földön túli és megmagyarázhatatlan. Ez egy ősi, ösztönös, elvághatatlanul szoros, örök kötelék. Ha utazom egy üzleti útra és nem tudok aludni, olyankor a gyermekeimmel készült fotókat és videókat nézem. Ebből hihetetlenül jó érzés táplálkozni.”