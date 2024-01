Csak a szerencsének köszönheti az életét A szürke ötven árnyalata sztárja

Mérgezés áldozata lett a Szürke ötven árnyalta filmek sztárja, Jamie Dornan. A színész egyik barátjának, Gordon Smartnak a társaságában utazott el Portugáliába nyaralni. Először Gordon került kórházba, aki először zsibbadást érzett a bal karjában, majd váratlanul összeesett. De itt még nem ért véget a drámai történet, ugyanis, miután kiengedték a kórházból, a szállodaszobájába visszatérve, már lebetegedve talált rá Jamie Dornanra. Kiderült: mérgező hernyókba futottak bele golfozásuk során, és rendkívül szerencsések, hogy életben maradtak.

Hajszálon múlt Jamie Dornan élete. / Fotó: AFP

Ha ez még mind nem lett volna elég tragikus, akkor az még hozzáadódik, hogy a szerencsétlen lebetegedés a kiruccanásuk legelső napján történt. Gordon visszaemlékezve a történtekre azt mondta, hogy amikor magához tért a kórházi ágyon, azt sem tudta mi történt vele.

Mint később kiderült, a golfpálya, ahol aznap jártak tele volt mérgező hernyóval, és nagy szerencséjük, hogy nem lett nagyobb baj. A Mirror a cikkében arra is felhívta a figyelmet, hogy Ennek a fajta hernyónak az apró szőrszálaiban van egy irritáló fehérje, az úgynevezett thaumetopoein. Ez az anyag fájdalmas bőr, szem és torokirritációt és kiütést is okozhat, valamint ritka esetben allergiás reakciókat is kiválthat. Ezek a veszélyes élőlények egyébként már többször is okozták a környéken kutyák halálát, míg a negyvenes éveikben járó férfiaknál szívinfarktust okozhat.

Gordon. 20 perccel azután, hogy te elmentél először lebénult a bal karom, majd a bal lábam, végül a jobb lábam. Egy mentőben tértem magamhoz.

- emlékezett vissza a megdöbbentő pillanatokra a világhírű színész.