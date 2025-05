Berki Mazsi: Zoli teremti meg az anyagi biztonságot

Mazsi és Zoli szívesen utaznak el kettesben Fotó: archív/hot! magazin

Berki Mazsi lánya mellett szeretne még több időt tölteni

Mazsi sokkal átgondoltabban cselekszik a média világában, amióta együtt van a szerelmével, Zolival. Megváltozott a véleménye a szereplésről, és csak olyan felkérést vállal el, amivel azonosulni tud.

„Korábban már eldöntöttem, hogy nem szeretnék teljesítmény nélküli celeb lenni, aki csak posztolgat, és érdemben nem képes semmit sem felmutatni. Szerintem amióta bokszolok, megmutathattam a közönségnek, hogy ha az ember beleteszi a munkát valamibe, akkor a határ a csillagos ég. Több ember is belevágott miattam a sportba, ami elképesztő érzés, ahogy az is, amikor fiatal bokszolók jönnek oda hozzám, hogy gratulálnak, mert ügyes voltam ezen vagy azon a meccsen. Azért is nem vállalok el minden munkát – legyen az együttműködés vagy tévés szereplés –, mert az ember ideje ketyeg. Szeretném kihasználni az időt, és ott lenni Emma mellett, hiszen a kislányom most cseperedik. Emiatt most kicsit átformálódott az életem, más a fontos. Régen nagyon hajtottam, a tavalyi évet végigdolgoztam, de már előtte is megfogadtam, hogy vissza szeretnék venni a tempóból. Most nagyon is sikerült, mert az élet úgy alakította.”