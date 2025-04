Val Kilmer nem titkolta a betegségét, interjút adott, mielőtt elvesztette a hangját

Val Kilmer 1959. december 31-én született Los Angelesben, Kaliforniában. Tehetsége már fiatalon megmutatkozott, és a híres Juilliard School színészeti szakán tanult, ami ritkaság volt ilyen fiatal korban. A karrierje villámgyorsan ívelt felfelé, a nyolcvanas években a Top Gun (1991) című film hozta meg számára a sikert, aztán a kilencvenes években jött a The Doors film, amelyben olyan zseniálisan alakította Jim Morrisont, hogy még a stáb is elképedt rajta. Ezután jött a Batman Forever (1995) című mozi, ami után a lábai előtt hevert a világ... Val Kilmer a nagy sikerek után eltűnt a kíváncsi szemek elől, a hírek azonban 2015-ben ismét róla szóltak, de már nem a szakmai sikerek voltak fókuszban. A színésznél gégerákot diagnosztizáltak, amit először igyekezett titokban tartani, végül mégis úgy döntött, hogy dokumentumfilmet forgat az élete utolsó szakaszáról. A Val című alkotás Cannes-ban debütált. Val Kilmer Top Gun: Maverick című moziban vállalt utoljára szerepet, ráadásul nem is akármilyet: Icemanként tért vissza a legendás mozi folytatásában Tom Cruise oldalán 2022-ben.

Val Kilmer halála megrendítette a világot (Fotó: Jason LaVeris / Getty Images)

Val Kilmer betegsége ellenére pozitív maradt

A színész emberfeletti harcot vívott a betegségével, aminek következtében - többek között - elvesztette a hangját is. Mindvégig tisztában volt vele, hogy milyen sors vár rá, éppen ezért egyezett bele 2015-ben, hogy interjút ad egy norvég tévés stábnak. Utoljára a saját hangján. A beszélgetés rendkívül személyesre sikerült, felvételen látszik, hogy a színész nagyon jól érzi magát a riporter társaságában. Kinyílt, nevetett, sosem hallott kulisszatitkokat árult el. Többek között arról beszélt, hogy a Batman jelmezben lehetetlen volt leülni, hiszen derékban nem hajlott a páncél keménységű anyag, illetve a vécére is csak segítséggel tudott menni... Ezen a filmen még vidámnak látjuk Val Kilmert, és egy szó sem esett a betegségéről, pedig már voltak jelei, hogy valami nincs rendben. A beszélgetés közben látni, hogy többször is meggyűlik a gondja a nyeléssel.

Val Kilmer filmek tekintetében elképesztően sikeres pályafutást tudhat maga mögött (Fotó: Ralph Dominguez / MediaPunch / Northfoto)

Nem titok a betegség

A színész többször is nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy végül miért osztotta meg a nagyvilággal a betegségét. Azt mondta, biztos benne, hogy le tudja győzni a kórt és újra egészségesen élheti az életét még nagyon sokáig. Sajnos nem lett igaza. Érdekesség, hogy egy új vallási mozgalom, a Keresztény Tudomány tagja volt. Leginkább az ima erejében hitt, és amennyire állapota engedte, elutasította az orvosi kezeléseket - leszámítva a kemoterápiát és sugárkezelést. 2017-ben egyszer így nyilatkozott: „Az idők kezdete óta már rengeteg embert gyógyított meg az ima. Ezzel szemben rengetegen haltak meg attól, amit akkor éppen modern orvoslásnak neveztek”. Bár a torokrákból sikerült felépülnie, a szervezete annyira legyengült a halálos kórral folytatott küzdelemben, hogy 2025 április elsején örökre lehunyta a szemét. Még csak 65 éves volt.

A Val Kilmerrel készült utolsó olyan interjú, ahol a saját hangján beszél, itt tekinthető meg: