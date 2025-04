Hoppá: Vajna Tímea megmutatta, mekkorára nőtt a terhespocakja

Ráthonyi-Palácsik Tímea, vagy ahogy még a legtöbben ismerik, Vajna Tímea hosszú-hosszú éveken át küzdött azért, hogy édesanya lehessen. Orvostól orvoshoz járt, mindenféle módszert kipróbált, de sajnos nem jött össze neki, ezért úgy döntött, hogy béranyát fogad, így született meg nemrég első gyermeke – aztán szinte csoda történt: teherbe esett.

Vajna Tímea

Ráthonyi-Palácsik Tímea jelenleg második gyermekével várandós, nagyjából 6 hónap lesz elvileg a két kicsi között, így minden bizonnyal nagyon jól kijönnek majd egymással, hiszen hasonló lesz az érdeklődésük a kis korkülönbség miatt – ő pedig nem is lehetne boldogabb, hiszen duplán teljesül a legnagyobb álma.

Most a közösségi oldalán mutatta meg Ráthonyi-Palácsik Tímea, hogy mekkorát nőtt a terhespocakja, és be is számolt arról, hogyan érzi magát.

A harmadik trimeszterben vagyok, olyan sok fájdalom és veszteség után végre szuper boldognak és áldottnak érzem magam

– írta a poszthoz Ráthonyi-Palácsik Tímea.

Itt lehet megtekinteni a híresség képét, amin jól látható, hogy mekkorára nőtt a terhespocakja: