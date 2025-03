Vajna Tímea nagyon aggódik gyermekei Los Angeles-i jövője miatt: "Bűnözés, hajléktalanok, gyújtogatások, egyáltalán nem biztonságos már"

Vajna Tímea elárulta, hogy minden magyar cége bezárásra került, portfólióját pedig egy amerikai befektetési tanácsadó csapat kezeli, amely a tőke megtérülésére és osztalékokra fókuszál. Emellett ingatlanfejlesztésen is gondolkodik, részt vesz Jókai Mór sírjának felújításában, és elmondta, hogy a meddőségi klinikákon Magyarországon 41 felett már másképp tekintenek rád, ha lombikprogramról van szó. A magyar modell a Pénzcentrumnak adott interjújában számolt be az elmúlt hónapok eseményeiről.

Az elmúlt pár hónap eseményei Vajna Tímea életét és nagyban megváltoztatták. (Képünk illusztráció) Fotó: Mediaworks Archív

Los Angeles-i tűzvész utána hangulatok a tengerentúli nagyvárosban

Tímea elmondta, hogy a Los Angelesben történt tűzvész óriási pusztítást végzett, és rengeteg ember életmunkája semmisült meg a hatására.

A tűzzel érintett terület nagysága meghaladta a 38 ezer hektárt, kimondani is rettentő.

A modell személyesen is ismer családokat, akik mindent elveszítettek, és adományozott gyermekneveléssel kapcsolatos dolgokat a károsultaknak.

A helyreállítási folyamat szerinte minimum 4-6 év lesz, és a helyzet továbbra is katasztrofális, mivel az egész Pacific Highway le van zárva, és Malibura csak a hegyeken keresztül lehet eljutni. A környéken nincs víz és áram, és sokan még mindig nem tudnak hazamenni, ha megmaradt is a házuk.

Tímea számára különösen stresszes volt az egész helyzet, mivel éppen Floridában tartózkodott, miközben várta a kisfiát, és aggódott a tüzek miatt, amelyek gyakorlatilag 4 helyen égették a házuk környékét.

Sajnos LA már nem ugyanaz, mint 10 éve volt. Bűnözés, hajléktalanok, gyújtogatások, egyáltalán nem biztonságos már és ráadásul itt a legmagasabbak az adók. Mi is tervezzük az elköltözést.

Magyar cégek eladása, és tervek a jövőre tekintve

Tímea elárulta, hogy férje, Zoltán családja komoly érdekeltségekkel rendelkezik az erdélyi piacon, ahol nagy kihívásokkal néznek szembe. A család úgy döntött, hogy a jövőben teljes mértékben az erdélyi piac fejlesztésére koncentrálnak, az anyagi forrásokat is erre összpontosítják.

Tímea mindeközben bezárta magyarországi cégeit, és a portfólióját amerikai befektetési tanácsadók kezébe adta, akik az osztalékra és a tőke megtérülésére összpontosítanak. Eladta a Nobut is, mivel szeretett volna az anyaságra koncentrálni, és mivel Amerikában él, kevésbé tudta felügyelni a vállalkozást.

A jövőben meglehet, hogy magyarországi ingatlanokat szeretnék vásárolni és ezeket kiadni, ingatlanfejlesztésen is gondolkodom.

Jelenleg filmes projekteken dolgozik, köztük egy TV-s utazási műsoron, és elárulta, hogy Arnold Schwarzeneggerrel kiváló kapcsolatot ápol, de inkább barátságukat ápolják, nem üzleti kérdésekről beszélnek. Emellett természetesen Andy Vajna utolsó projektje, a Smoke n Mirrors is készülőben van, André Morgan és Alan Gasmer producerekkel dolgozik együtt Tímea.