Török Ádám – Két évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a legenda, így néz ki most a sírja

2023. április 18-án örökre eltávozott közülünk Török Ádám, a hazai progresszív rock egyik legmeghatározóbb alakja, a Mini zenekar alapítója, fuvolás, énekes, dalszerző és a magyar zenei élet ikonikus figurája. 75 éves korában érte a halál, de zenei öröksége generációkon átívelően tovább él.

Török Ádám halála mindenkit megdöbbentett / Fotó: Havran Zoltán

Török Ádám – Egy legenda távozása

Török Ádám neve szinte egybeforrt a magyar progresszív rockkal. A '70-es évek elején alakult Mini zenekar élén egészen új hangzást és szellemiséget hozott a hazai zenei palettára. A fuvola, mint vezető hangszer, akkoriban szokatlannak számított a rockzenében, de Török Ádámnak sikerült ezt a zenei eszközt új fénybe helyeznie, és közönségkedvenccé tennie.

Török Ádám urnája mellé helyezték a legendás fuvoláját / Fotó: Nagy Zoltán

A zenésztársak megemlékezései

Török Ádám halálhíre sokkolta a zenésztársadalmat és a rajongókat egyaránt. Számos zenészkolléga és közéleti szereplő emlékezett meg róla a közösségi oldalakon és interjúkban.

Bródy János így fogalmazott: „Egy korszak zárult le vele. Török Ádám nemcsak kiváló zenész, hanem igazi úttörő volt. Zenéjével mindig új utakat keresett, új hangokat hozott a magyar rockba.”

Presser Gábor egy régi közös emléket idézett fel: „Ádám volt az, aki mindig hitt abban, hogy a zene túlmutat a szórakoztatáson. Szenvedéllyel, hitelesen élt, és így is zenélt.”

Török Ádám Mini zenekara örök érvényű hatással volt a hazai rockzenére / Fotó: Knap Zoltán

A Quimby frontembere, Kiss Tibi is megemlékezett róla: „Nélküle nem lenne ugyanaz a magyar rockzene. Úttörő volt, aki mindig a saját útját járta, kompromisszumok nélkül.”

Leslie Mándoki is megható sorokkal búcsúzott.

Gyugyó, ahogy mi zenészek őt hívtuk, elaludt tegnap és ma reggel már ott kopogott a felhők feletti próbaterem ajtaján, ahol Jimi és Miles már próbáltak.

A Magyar Zene Házában egyperces néma csenddel és egy Mini dallal tisztelegtek emléke előtt egy improvizált jam session keretében, ahol fiatal és idősebb zenészek együtt idézték meg munkásságát.

Török Ádám nyughelye árulkodik arról, hogy máig nem felejtették el a zenészlegendát / Fotó: Máté Krisztián/Bors

Török Ádám öröksége

Török Ádám halálával nemcsak egy kiváló muzsikust, hanem egy igazi zenei gondolkodót vesztett el az ország. A Mini újra és újra megújuló formációja több mint fél évszázadon át jelen volt a színpadokon, és mindvégig hű maradt önmagához és a közönségéhez. Zenéje, hozzáállása és személyisége példaként szolgál a mai és az eljövendő zenészgenerációk számára is. Ahogy ő maga mondta egy korábbi interjúban:

A zene örök, és mi csak átutazók vagyunk benne. A dolgunk az, hogy hozzáadjunk valami jót.

Török Ádám sírja az Óbudai temetőben van, és mindig friss virágok borítják... Mint, ahogy most is, ugyanis ez a fotó 2025. április 18-án, halálának második évfordulóján készült. Ebből is tudni, hogy az összetartó családján kívül a rajongók sem felejtették el őt, mindig emlékezni fognak rá.